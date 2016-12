Euroleague, 15. Spieltag

Nach dem überraschend klaren Heimsieg über den Tabellendritten Olympiakos Piräus am letzten Spieltag hat man bei den Oberfranken inzwischen auf internationalem Parkett wieder Selbstbewusstsein getankt. Aktuell ist Rang acht, der für die Playoff-Teilnahme reichen würde, nur noch zwei Siege entfernt. Ein Sieg beim Schlusslicht und das so erfolgreiche Jahr hätte den idealen Abschluss gefunden.

Auswärtsschwäche auf beiden Seiten

Der Gegner steht zwar im Klassement aktuell fünf Ränge hinter den Bambergern, hat jedoch nur einen Sieg weniger auf dem Konto - umso wichtiger wäre ein Erfolg der Baskets. Die Türken, bei denen unter dem Korb inzwischen der ehemalige deutsche NBA-Spieler Tibor Pleiß Rebounds pflückt, sind allerdings in der eigenen Abdi İpekçi Arena eine Macht. Alle vier Siege holte das Team von Coach Ergin Ataman dort, auf fremdem Parkett steht jedoch dort die Null.

Auswärts haben auch die Baskets bisher keine Bäume ausgerissen, sie sind mit einem Auswärtserfolg aktuell das zweitschlechteste Team in dieser Kategorie. Das soll sich am Freitag ändern. Möglicherweise erhält das Team von Andrea Trinchieri einen kleinen Motivationsschub, denn unter der Woche gab es gute Nachrichten zu vermelden: Das Management hat am Mittwoch den noch bis 2018 laufenden Vertrag mit Nationalspieler Patrick Heckmann vorzeitig um ein Jahr verlängert.

Heckmann bleibt bis 2019

Bleibt langfristig: Patrick Heckmann

Der 24-Jährige war 2015 vom Boston College nach Franken gewechselt und kam in der Bundesliga in 42 Spielen auf durchschnittlich 7,1 Punkte. "Die bisherige Zeit hier hat mich in meiner Basketballentwicklung enorm nach vorne gebracht. Alles ist auf uns Spieler ausgerichtet. Das macht es einem leicht, sich auf seinen Job zu konzentrieren" , sagte der 1,96 m große Small Forward zu seiner Entscheidung.

Gut möglich also, dass Heckmann am Freitag besonders motiviert sein wird, wenn um 18 Uhr die Partie angepfiffen wird. Erfolgreiche Vertragsverlängerung mit einem Toptalent und möglicherweise zwei Euroleague-Siege in Serie - das ohnehin schon erfolgreiche Basketballjahr könnte für den Deutschen Meister nun ein nahezu perfektes Ende nehmen.

red/dpa | Stand: 29.12.2016, 08:30