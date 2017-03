Knapper Hinspiel-Sieg für Baskets Bonn im Europe Cup

Die Baskets Bonn haben das Halbfinal-Hinspiel des Europe Cups knapp gewonnen und sich so eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 5. April (19.30 Uhr) in eigener Halle verschafft. Die Mannschaft von Headcoach Predrag Krunic feierte am Mittwochabend (29.03.2017) einen 77:76 (35:34)-Auswärtserfolg bei Nanterre 92.

Bärenstarke Leistung von Gamble

Herausragender Spieler bei den Baskets war Center Julian Gamble, der bereits im Viertelfinale geglänzt hatte. Der US-Amerikaner erzielte als bester Scorer der Partie 26 Punkte, Teamkollege Josh Mayo kam auf 19 (davon fünf Dreier). Bei den Franzosen sammelte Chris Warren 20 Zähler.

Bonn erwischte gegen das Team aus dem Pariser Vorort Nanterre mit dem deutschen Spielmacher Heiko Schaffartzik den besseren Start und erspielte sich mit einer konzentrierten Defensivleistung eine Führung. Die Franzosen wurden sicherer, und es entwickelte sich bis Ende des ersten Abschnitts eine Partie auf Augenhöhe (17:17).

Schlechte Wurfquote in Halbzeit eins

Bis zur Halbzeit traf Bonn nur 20 Prozent der Drei-Punkte-Würfe (zwei von zehn) sowie 46 Prozent der Zwei-Punkte-Würfe (13 von 28), führte aber dank eines Buzzerbeater-Dreiers von Josh Mayo zur Halbzeit mit einem Punkt.

Zu Beginn des dritten Viertels agierte das Bonner Team in der Defensiver noch aggressiver, erzwang Ballverluste des Gegners und wurde treffsicherer. Die Baskets gingen mit einer 62:59-Führung in das Schlussviertel. Auch im hart umkämpften letzten Abschnitt machte Bonn den Franzosen das Punkten schwer.

Im Finale wartet Oostende oder Chalon

Das Team, das in Addition beider Halbfinal-Spiele die meisten Punkte erzielt, trifft im Finale des FIBA Europe Cups auf Oostende (Belgien) oder Chalon (Frankreich), die das zweite Halbfinale bestreiten.

