Bayern München ist dem Viertelfinale im Basketball-EuroCup einen weiteren Schritt näher gekommen. Am dritten Spieltag der Top-16-Runde feierte der Bundesliga-Spitzenreiter beim 95:78 (55:52) gegen Zenit St. Petersburg aus Russland seinen zweiten Sieg. Die Bayern um den glänzend aufgelegten Topscorer Devin Booker (27 Punkte) zogen in der Gruppe F mit dem bisherigen Tabellenführer Zenit (beide 2:1) gleich.

Starke Alba-Leistung bis zur Pause

Alba Berlin kassierte trotz eines couragierten Auftrittes in der Zwischenrunde des Basketball-Eurocups seine zweite Niederlage. Beim großen Favoriten der Gruppe E Darussafaka Istanbul verloren die Berliner vor 2.466 Zuschauern am Mittwochabend mit 70:82 (45:44). Damit rutschen die Albatrosse in der Tabelle auf Platz drei ab.

Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 20 und Luke Sikma mit zehn Punkten. Die Berliner mussten erneut auf die verletzten Spencer Butterfield, Bogdan Radosavljevic und Bennet Hundt verzichten. Trotz der Ausfälle startete Alba hochkonzentriert. Auch ein 10:0-Lauf der Gastgeber brachte die Berliner nicht aus dem Konzept. So lagen sie meist in Führung, weil sie sich immer wieder die Rebounds sicherten. Besonders Spielmacher Siva mit allein 15 Punkten in der ersten Halbzeit hielt Alba in Front.