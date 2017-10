Die Hauptstädter unterlagen am Mittwoch (18.10.17) in der Gruppe C beim russischen Spitzenklub Lokomotive Kuban Krasnodar 59:75 (30:34). Bester Werfer der Gäste war der US-Amerikaner Dennis Clifford (10 Punkte), bei Krasnodar ragte der ehemalige Ulmer Chris Babb (20) heraus.

Alba startete gut, gewann das erste Viertel 19:15, baute in der Folge aber stark ab. Am ersten Spieltag hatte Berlin noch mit 111:85 (57:39) gegen Partizan Belgrad gewonnen. Obradovic war vier Jahre lang Trainer bei Alba und führte das Team zweimal zum Pokalsieg (2014, 2016).

Auch Ulm verliert erstmals

Ex-Meister Bayern München empfängt am Abend in der Gruppe B Lietkabelis Panevezys aus Litauen. Am Dienstag hatte Ulm in der Gruppe D beim französischen Rekordmeister Asvel Lyon-Villeurbanne ebenfalls seine erste Niederlage hinnehmen müssen. Beim deutlichen 77:108 (41:52) waren die Schwaben vor allem in der zweiten Hälfte chancenlos.

sid/dpa | Stand: 18.10.2017, 22:00