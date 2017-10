Bayern und Berlin starten mit Siegen in den Eurocup

Nach dem ersten Viertel führten die Gastgeber schon 30:21. Weil die Serben große Probleme in der Verteidigung offenbarten, wuchs der Vorsprung bis zur Halbzeit auf 57:39 an. Zeitweise spielte sich die Offensive der Berliner in einen kleinen Rausch. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Partizan dann intensiver, und der Vorsprung der Berliner wuchs zumindest nicht weiter an. Näher als auf 15 Punkte kamen die Serben nicht mehr heran, im Schlussviertel zogen die Berliner dann wieder davon.

Starkes Schlussviertel von Ulm

Bereits am Dienstag hatte Vizemeister ratiopharm Ulm dank eines starken Schlussviertels einen Fehlstart in den Eurocup verhindert und gegen den türkischen Vertreter Tofas Bursa 83:73 gewonnen.

sid/dpa | Stand: 11.10.2017, 22:25