Wie die NBA-Klubs ihre Erfolge planen

Alles auf eine Karte gesetzt

Die Brooklyn Nets haben vor drei Jahren eine eine ganze andere Strategie gewählt. Nach einer mittelmäßigen Saison inklusive frühem Playoff-Aus hat sich der Verein für die Alles-oder-nichts-Karte entschieden. Die Nets fädelten einen gigantischen Trade ein und verpflichteten die etablierten Stars Paul Pierce und Kevin Garnett aus Boston, ohne dafür einen guten Spieler abzugeben. Auf Papier gehörte Brooklyn damit direkt zu den Titel-Favoriten.

Kevin Garnett im Trikot der Brooklyn Nets

Der Plan ging allerdings nicht auf. Das Team harmonierte nicht und schnitt nur unwesentlich besser ab als in der Saison davor. Weil offensichtlich keiner davon überzeugt war, dass dieses Projekt noch funktionieren könnte, verließen nacheinander der Trainer, Pierce und Garnett das Team.

Brooklyn muss ganz von vorne anfangen

Das große Problem bei dieser Strategie: Die Nets haben sich so ihre Zukunft verbaut. Um Pierce und Garnett zu bekommen, mussten sie für mehrere Jahre ihre Rechte an Nachwuchsspielern aus dem Draft an Boston abgeben. 2014 und 2016 hat sich Boston also einen Nachwuchsspieler gesichert, der ursprünglich Brooklyn gehörte, und 2018 dürfen sie dies nochmal tun.

Drei Jahre nach der riskanten Entscheidung befinden sich die Nets aktuell im Niemandsland. Fast alle Stars sind weg, und es gibt kaum junge, starke Spieler. Brooklyn bleibt jetzt nichts anderes übrig, als sich über die nächsten Jahre Schritt für Schritt ein neues Team zu formen.

Brookyln und Philadelphia sind extreme Beispiele, aber sie zeigen sehr gut, wie die Erfolgsplanung in der NBA funktioniert. Die meisten Teams müssen in Intervallen planen: Auf mehrere Jahre Aufbau und Umstrukturierung folgen mit ein bisschen Glück mehrere Jahre, in denen der Titelgwinn als Ziel ausgegeben ist.

Dauerbrenner San Antonio

Es gibt nur wenige Mannschaften, die auf Dauer Erfolg haben. So zum Beispiel die San Antonio Spurs. Seit zwölf Jahren spielen sie immer wieder um den Titel mit. Das funktioniert unter anderem, weil sie es als einer der wenigen Teams geschafft haben, ihre Star-Spieler und ihren Star-Trainer über einen langen Zeitraum zu binden. Außerdem konnten sie immer wieder junge Spieler über den Draft oder Trades verpflichten, die sich extrem gut entwickelt haben (Kawhi Leonard).

