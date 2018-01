Bayerns Basketballer gewinnen Pokal-Krimi

In einem hochdramatischen Match besiegten die Basketballer von Bayern München Titelverteidiger Brose Bamberg am Sonntagabend (21.01.2018) nach Verlängerung mit 101:97 (86:86, 40:40). Nun dürfen die Münchner auf ihren zweiten Pokalsieg Top-Four-Turnier in Neu-Ulm (17./18.02.2018) hoffen. Reggie Redding war auf Seiten der Gastgeber mit 24 Punkte bester Schütze. Daniel Hackett (21) traf für die Bamberger am besten.

Bamberg war nah dran

Noch 31 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit sah es nach einem Bamberger Halbfinal-Einzug aus. Mit 86:80 führten die Franken und schienen das Top-Four-Ticket in der Tasche zu haben. Doch ein Dreier von Braydon Hobbs und zwei Punkte plus erfolgreichem Freiwurf von Nihad Djedovic sorgten doch noch für die Verlängerung.

In der Extraspielzeit ging erneut Bamberg in Führung, doch die besseren Nerven hatten die Gastgeber. "Bamberg hätte es auch verdient gehabt, aber wir hatten ein wenig mehr Glück" , erklärte Djedovic.

Alba Berlin besiegt Ludwigsburg

Berlins Stefan Preno jubelt

Auch Alba Berlin ist beim Top Four dabei. Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses setzte sich am Sonntag (21.01.2018) gegen MHP Riesen Ludwigsburg mit 78:73 (35:42) durch.

Vor rund 6.100 Zuschauern übernahmen die Gäste in der Berliner Max-Schmieling-Halle gegen Ende des ersten Viertels zunächst das Ruder, doch die Hausherren kämpften sich nach der Pause zurück. Bester Werfer der Partie waren Berlins Marius Grigonis und Adika Peter-McNeilly von Ludwigsburg mit jeweils 21 Punkten.

Auch Ulm und Bayreuth qualifiziert

Ratiopharm Ulm und medi Bayreuth stehen bereits als Halbfinalisten fest. Während Gastgeber Ulm für die Endrunde ohnehin gesetzt war, hatte sich Bayreuth am Samstag (20.01.2018) in der Qualifikation gegen die Frankfurt Skyliners 96:74 durchgesetzt.

Den Auftakt beim Top-Four-Turnier macht Bayern München am 17. Februar um 16 Uhr gegen Ulm. Drei Stunden später geht es mit der Partie Bayreuth gegen Berlin weiter.

sid/red | Stand: 21.01.2018, 21:49