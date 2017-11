Baskets Bonn peilen Revanche gegen Nanterre an

Die Telekom Baskets Bonn haben nicht viel Zeit, um sich von der bitteren Niederlage in Jena zu erholen. Drei Tage nachdem sie in der BBL in Thüringen einen 18-Punkte-Vorsprung verschenkt haben, müssen die Rheinländer am Dienstag (07.11.2017) auf internationalem Parkett ran. Um 20 Uhr empfangen sie Nanterre 92 zu ihrem fünften Spiel in der Gruppe D der Champions League.

Den Letzten trennen nur zwei Punkte von Rang eins

Anders als in Jena sind die Bonner, die nur eins ihrer vier Gruppenspiele gewonnen haben, dieses Mal eher Außenseiter. Die Franzosen rangieren hinter Besiktas Istanbul auf Rang zwei der 8er-Gruppe, die Baskets sind Letzter. Da der Modus aber selbst dem Verlierer einer Partie einen Punkt zugesteht, trennen Bonn lediglich zwei Zähler von Rang eins.

Gleichwohl scheint die Leistungsdichte eng zu sein. Ausgerechnet bei dem Gegner, wo Bonn seinen einzigen Sieg einfuhr, kassierten die Franzosen ihre einzige Niederlage - bei Aris Saloniki.

Bonn hat mit Nanterre noch eine Rechnung offen

Heiko Schaffartzik (Nanterre) hatte im April nach dem Sieg in Bonn Grund zum jubeln.

Für das Team von Trainer Predrag Krunic ist die Partie gegen Nanterre der Auftakt zu einer Heimspielserie von vier Partien. Dabei wollen sich seine Schützlinge nicht nur für die Schlappe in Jena rehabilitieren, sondern peilen auch eine Revanche für das verlorene Halbfinalduell mit Nanterre im Fiba Europe Cup im April an. Damals verpassten sie trotz gewonnenen Hinspiels in Paris (77:76) den Finaleinzug, weil Nanterre in Bonn mit 86:81 gewann. Die Franzosen, in deren Dress mit Heiko Schaffartzik auch ein deutscher Nationalspieler aufläuft, holten anschließend im französischen Duell mit Chalon auch den Titel.

Stand: 06.11.2017, 21:03