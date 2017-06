BBL - Baskets Oldenburg erreichen Finale

In einer hart umkämpften Serie zwischen Oldenburg und Ulm blieb es bis in die Schlussminuten des fünften und letzten Spiels spannend. Am Ende konnten sich die Oldenburger durchsetzen und stehen damit im Finale der Basketball-Bundesliga.