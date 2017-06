Die Franken machten beim 76:58 (39:34) gegen Außenseiter EWE Baskets Oldenburg damit auch das vierte Double der Vereinsgeschichte perfekt, zuvor hatten sie bereits den Pokal gewonnen. Nicht zuletzt dank ihres treffsichersten Werfers Maodo Lo (15 Punkte) konnten die Bamberger ihre Titel-Party vor 6150 Zuschauern in eigener Halle starten.

Bamberg spielt Dominanz gegen Ende aus

"Unglaubliches Gefühl, immer wieder", schwärmte Kapitän Elias Harris nach der dritten Meisterschaft in Serie und: "Am Ende haben sich die ganzen Strapazen gelohnt." Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri hatte zu Beginn mit viel Gegenwehr des Meisters von 2009 zu kämpfen. Den Bambergern mangelte es an Rhythmus, vor allem aus der Distanz fehlte die Treffsicherheit. Die Oldenburger dagegen fanden anders als in den ersten beiden Finalspielen schnell in die Partie. Der Außenseiter ließ sich nicht mal von einer Auswechslung Rickey Pauldings aus dem Konzept bringen, der früh mit zwei Fouls auf die Bank musste.

Bamberg wirkte durchaus etwas nervös, die Oldenburger agierten auf Augenhöhe. Etwas absetzen konnten sich die Oberfranken erst gegen Ende des zweiten Viertels. Ende des dritten Viertels schwanden den Gästen aber die Kräfte. Die Bamberger setzten auf ihre Qualität als Mannschaft und setzten sich immer weiter ab. "Glückwunsch an Bamberg, sie sind ein großartiges Team", gratulierte Paulding.

Bamberg zieht an Alba vorbei

Der französische Aufbauspieler Fabien Causeur wurde zum wertvollsten Akteur der Finalserie gewählt. Causeur war erst im vergangenen Sommer vom spanischen Verein Laboral Kutxa Vitoria nach Bamberg gekommen.

Mit der neunten Meisterschaft überholte Trinchieris Team ALBA Berlin in der ewigen Rangliste und liegt nur noch hinter dem 14-maligen Champion Bayer Leverkusen. Zudem lösten die Bamberger das Ticket für die Euroleague. Der Trainer wird auch dann auf der Bank sitzen: Der seit drei Jahren amtierende Italiener Andrea Trinchieri wird seinen bis 2018 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2019 plus Option für 2020 verlängern.

Thema in: Blickpunkt Sport, BR Fernsehen, Sonntag, 11.06., 22 Uhr