Freyer: "Werden zwei Teams hinter uns lassen"

Partien gegen Göttingen, Bremerhaven und Jena - der Spielplan meinte es eigentlich gut mit Phoenix Hagen zu Beginn der Saison. Was ist schief gelaufen?

Ingo Freyer: Man geht immer davon aus, dass man gegen die Mannschaften, die auf Augenhöhe sein sollten, seine Punkte holen kann. Wenn man selbst aber nicht so eingespielt ist wie die Mannschaften, die zudem Aufstiegseuphorie mitbringen, dann ziehen eher die Gegner Vorteile aus einem solchen Spielplan. Wir mussten zudem feststellen, dass es nicht immer einfach ist, wenn man von der Öffentlichkeit und von sich selbst unter Druck gesetzt wird, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Schön wäre es gewesen, das erste oder zweite Spiel zu gewinnen und dann in einen Lauf zu kommen, aber genauso kann es umgedreht sein und das war bei uns jetzt der Fall.

Hätten Sie sich einen anderen Spielplan gewünscht?

Freyer: Natürlich. Wir hätten uns gewünscht, am Anfang in ein Spiel zu gehen, das wir nicht unbedingt hätten gewinnen müssen.

Sie haben schon nach wenigen Wochen einen Spielertausch vorgenommen. Warum?

Freyer: Als wir die Mannschaft zusammenstellten, wussten wir, dass wir viele Spieler haben, die auf dem Niveau noch nie gespielt haben. Es wäre ein absoluter Zufall gewesen, wenn alle Spieler, die wir neu geholt hatten, sich sofort bewiesen hätten. Wir wussten, dass das mit viel Risiko behaftet ist, aber auch sein muss wegen unseres kleinen Etats. Da bleibt uns nichts anderes übrig als Spieler aus unteren Ligen zu holen. Von daher haben wir einen Spieler, der das Niveau nicht erreichen konnte, ausgetauscht.

Hagen ist von den Etatzahlen ganz unten im Ranking der Bundesligaclubs angesiedelt. Wie schwer wird diese Saison?

Freyer: Wir sind seit etlichen Jahren auf dem gleichen finanziellen Niveau. Eher geht es zurück. Die Liga und der Basketball entwickeln sich in Deutschland. Alle Mannschaften haben mehr Etat zur Verfügung. Wenn man sich Aufsteiger Vechta anguckt, unseren nächsten Gegner, die hatten in der zweiten Liga einen doppelt so hohen Spieleretat wie wir in der ersten Liga. Wenn man weiß, dass wir unseren Etat nicht erhöhen konnten, der Aufsteiger aus Vechta aber sehr wohl, dann weiß man um die Kräfteverhältnisse.

Aufbauspieler David Bell

Von daher ist es für uns schwer, überhaupt eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Wir haben uns eben wirtschaftlich in den letzten vier Jahren komplett nicht mitentwickelt. Damit muss ich leben. In dieser Saison ist es ganz besonders schwer. Auf der anderen Seite hatten wir immer Stärken im Verein, mit denen wir finanzielle Defizite kompensieren konnten wie zum Beispiel ein unermüdliches ehrenamtliches Engament, der Zusammenerhalt der Mitarbeiter und - ganz wichtig - die Fans.

Sie führen immer wieder junge Spieler an die erste Mannschaft heran. Wie lange geht das Konzept noch auf?

Freyer: Das ist die Frage, wie lange das gut geht. Eigentlich rechnen wir Jahr für Jahr damit, dass es nicht immer einwandfrei zugeht. In diesem Jahr haben wir mit vielen Sachen außerhalb des Feldes zu kämpfen, was nicht spurlos an der Mannschaft vorbei geht. Das macht es schwieriger. In diesem Jahr der erneuten Konsolidierung ist das Ziel Platz 16.

Was meinen Sie damit?

Freyer: Die Emotionen, die von außen immer dabei waren, fehlen ein bisschen. In diesem Jahr war die Halle erstmals zum Saisonauftaktspiel nicht ausverkauft. Ich kann mich nicht erinnern, wann das schon einmal der Fall war. Die Spieler fragen sich dann schon, warum das so ist. Ich bin schon lange dabei und versuche immer wieder, den Fokus der Spieler rein auf den Basketball zu lenken.

Im siebten Jahr in Folge wird in Hagen Bundesliga gespielt. Was muss sich ändern, damit die Playoff-Ränge angepeilt werden können und es in eine sorgenfreie sportliche Zukunft geht?

Freyer: Wir hatten bisher immer eine sorgenfreie Saison. Das ist das erste Mal, dass wir mit so vielen Niederlagen in eine Serie starten. Es war eine Frage der Zeit, wann das mal einsetzen wird. Jetzt ist es passiert. Jetzt müssen wir die Mannschaft mit der Erfahrung, die ich als Trainer habe, da durchführen und mit Kampfkraft dagegenhalten. Wir haben einen neuen Spieler, der Qualität mitbringt, sodass wir einen tieferen Kader haben (Anm. d. Red.: David Godbold). Und dann werden wir zwei Mannschaften hinter uns lassen.

Da sind Sie sich sicher?

Freyer: Ja, das ist das Ziel. Die Klasse zu halten, und dann mit frischem Wind und dem neuen Geschäftsführer Patrick Seidel und mit neuen Ideen das Feld von hinten aufrollen. Also das nachholen, was wir in den letzten Jahren verpasst haben.

Sie sind bereits im zehnten Dienstjahr bei Phoenix Hagen. Das ist einzigartig im deutschen Basketball. Werden Sie bei diesem Klub in Rente gehen?

Freyer: Natürlich nicht. Dafür bin ich noch sehr jung. Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass man bis zur Rente bei einem Verein bleiben kann. Aber der Verein hat ja hier unglaublich viel Potential. Wir sind mit Hagen in einer Region, wo Fußball natürlich Nummer eins ist mit Dortmund und Schalke. Basketball hat hier allerdings einen gewissen Stellenwert, der ist schon sehr hoch und einmalig in der Liga. Der Verein muss sich im Umfeld weiterentwickeln. Dazu gehört auch eine neue Halle. Wenn wir die hätten, dann würde das durch die Decke schießen. Das haben viele Mannschaften vorgemacht wie Oldenburg und Ulm, die eine Tradition haben, aber lange nicht die Tradition, die wir hier haben. Wenn wir eine Halle mit 6.000, 7.000 Zuschauern hätten, dann wären wir offen für neue Investoren und Sponsoren. Wir wollen diesen nächsten Schritt machen. Da möchte ich gerne dabei sein.

Was rechnen Sie sich für das Spiel in Vechta aus?

Freyer: Wir rechnen mit einem Sieg. Wir haben vielleicht die Euphorie des neuen Spielers. Wir haben hart trainiert. Vechta hat ja auch drei Spiele verloren und steht unter Druck. Die denken sich vielleicht: Wenn wir nicht gegen Hagen gewinnen, gegen wen dann? Wir hoffen, dass wir es zu unseren Gunsten biegen können.

Das Gespräch führte Jens Mickler.

Stand: 07.10.2016, 12:09