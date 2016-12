Uli Hoeneß lächelte gütig auf der Tribüne, doch die Basketballer vom FC Bayern München waren dann doch nicht in der Lage, dem Vereinspräsidenten und erklärten Basketballfan ein verspätetes Weihnachtsgeschenk zu bereiten. Die Bayern-Basketballer unterlagen im Bundesliga-Spitzenspiel ratiopharm Ulm mit 79:87 - es war ihre erste Heimniederlage der laufenden Saison. Und möglicherweise schon die entscheidende im Titelkampf.

Denn mit dem Erfolg in München, mit dem die Ulmer ihren "Weihnachtsfluch" beendeten - sie hatten in den vergangenen vier Jahren ihre Spiele an Weihnachten stets verloren - liegen sie nun schon sechs Zähler vor den Bayern. Mit ihrer lupenreinen Weste von nun 30:0 Zählern haben sie lediglich noch den amtierenden Champion aus Bamberg (30:2 Punkte) auf den Fersen.

Ohlbrecht früh raus

Dabei mussten die Ulmer am 2. Weihnachtsfeiertag einen echten Rückschlag verkraften, als Tim Ohlbrecht zu Beginn des zweiten Viertels mit einer vermutlich schwereren Knieverletzung zu Boden ging. Doch seine Teamkollegen nahmen den Schock als Ansporn: "Nach dem Ausfall von Tim haben wir erst recht angefangen zu kämpfen. Wir haben den Sieg für Tim geholt" , so Karsten Tadda, der seine mutmaßlich beste Leistung im Trikot von Ulm ablieferte (9 Punkte).

"Wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen, bei dem wir viele schwierige Situationen verarbeiten mussten. Die Mannschaft hat trotzdem gegen eine sehr gute Münchner Mannschaft dagegen gehalten und immer wieder die richtigen Lösungen gefunden. Das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab" , lobte Head Coach Thorsten Leibenath die kämpferische Leistung seiner Mannschaft.

Starke Ulmer Defensive

Mit einer starken Defensive und viel Herz zog Ulm dem effektivsten Offensivteam der Liga den Zahn und hielt den FC Bayern zehn Prozent unter seiner durchschnittlichen Feldwurf-Quote (53,6%). Die schnellen Finger von Raymar Morgan (3 Steals) und Co. zwangen die Gastgeber in 18 Ballverluste.

Nach dem Ausfall von Ohlbrecht musste Ulm die Aufgabe im mit 6.700 Fans gut gefüllten Münchener Dome gleich ohne seine beiden deutschen Allstars lösen, denn Per Günther war schon vor Spielbeginn ausgefallen. Das restliche Team tat das bravourös, weil mit Raymar Morgan (21 Punkte) und Augustine Rubit (14) die Big Man-Kollegen für Ohlbrecht in die Bresche sprangen. Morgan war so bereits zum neunten Mal in dieser Saison Ulmer Topscorer, griff sich dazu sieben Rebounds und markierte je drei Steals und Assists.

Trainer einig - Ulmer Sieg war verdient

Entsprechend fielen die Stimmen nach dem Spiel aus. "Ulm hat diesen Sieg verdient. Sie haben hier heute gespielt um zu gewinnen, obwohl Sie ohne Per Günther auskommen mussten und in der zweiten Halbzeit ohne Tim Ohlbrecht. Sie waren physischer und härter als wir" , meinte Bayern-Head-Coach Aleksandar Djordjevic.

