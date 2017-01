Maik Zirbes wechselt zum FC Bayern

Der Center wird bis zum Saisonende vom israelischen Rekordchampion Maccabi Tel Aviv ausgeliehen und ist für den EuroCup spielberechtigt. Das gab der Klub am Dienstag (24.01.17) bekannt.

Ondrej Balvin muss weichen

"Es hat sich sehr kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Maik zu uns zu holen, und wir sind sehr froh, dass es tatsächlich geklappt hat. Einen Spieler wie ihn in München und auch wieder in der Bundesliga zu haben, ist großartig" , sagte Geschäftsführer Marko Pesic. Platz für Zirbes macht Ondrej Balvin (24). Der Vertrag mit dem Tschechen wurde ausgesetzt.

Zirbes stieß vor der Abreise zum EuroCup-Spiel bei Lietkabelis Panevezys/Litauen am Mittwoch zur Mannschaft. "Ich hoffe, dass ich dem Team bald helfen kann und wir gemeinsam um die drei noch möglichen Titel kämpfen können" , sagte Zirbes. Der Pfälzer war erst im Sommer von Roter Stern Belgrad nach Tel Aviv gewechselt. Von 2012 bis 2014 spielte der EM-Teilnehmer von 2013 für Brose Bamberg und wurde mit den Franken einmal Meister. Mit Belgrad holte der 58-malige Nationalspieler fünf Titel. Bei Tel Aviv stand er in 15 Euroleague-Auftritten allerdings nur zwei Mal in der Startformation.

sid/red | Stand: 24.01.2017, 15:36