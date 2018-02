Doch Oldenburg blieb dran. Nach dem Seitenwechsel vergab ALBA viele Würfe. Oldenburg punktete hingegen weiter und kam gegen Ende des dritten Viertels bis auf einen Zähler heran (62:61). In dieser Phase war es besonders Luke Sikma, der die Berliner mit seinen Punkten noch knapp in Führung hielt.

Im letzten Viertel konnte sich ALBA wieder etwas absetzen, auch weil Oldenburg nun zu viele Würfe vergab. So brachten die Berliner in der Schlussphase das Spiel routiniert nach Hause, ohne noch einmal in Gefahr zu geraten.

Frankfurt verdrängt Bamberg

Die Frankfurt Skyliners verdrängten unterdessen durch ein 78:77 (41:31) bei ratiopharm Ulm den strauchelnden Meister Brose Bamberg vorerst von Platz acht, dem letzten Play-off-Platz.

Im Abstiegskampf konnten sich die Eisbären Bremerhaven durch ein 87:75 (46:37) bei Schlusslicht Walter Tigers Tübingen Rang 15 festigen.

dpa/sid/red | Stand: 14.02.2018, 20:52