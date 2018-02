Sie haben einfach einen Lauf: Mit 77:74 (38:37) setzten sich die Basketball Löwen Braunschweig am Donnerstag (08.02.2018) gegen die Skyliners Frankfurt durch und feierten damit den dritten Sieg hintereinander. Das war den Niedersachsen zuletzt im Mai 2016 gelungen.

Frankfurt erwischt den besseren Start

Vor 2.055 Zuschauern in Braunschweig gingen die ersten Minuten klar an die Gäste aus Frankfurt. Allen voran der wiedergenesene Phil Scrubb stellte die Löwen immer wieder vor Probleme, schnell führten die Skyliners mit 7:0. Weil Braunschweig anschließend geschickt verteidigte und mit DeAndre Lansdowne (23 Punkte und fünf Rebounds) den überragenden Mann auf dem Feld hatte, war diese Frankfurter Führung nur von kurzer Dauer. Zur Halbzeit führte Braunschweig bereits knapp mit 38:37.

Es blieb ein umkämpftes, ein ausgegliches Spiel, das Braunschweig erst kurz vor Schluss für sich entscheiden konnte. Knapp 60 Sekunden waren noch auf der Uhr, als Scott Eatherton auf 75:74 für die Löwen erhöhte. Es war praktisch die Entscheidung, weil die Gäste aus Hessen in der Folge überhaupt nicht mehr punkteten.

Für die Frankfurter geht es bereits am kommenden Mittwoch (14.02.2018) mit einem Auswärtsspiel bei ratiopharm Ulm weiter, Braunschweig hat länger Pause und muss erst vier Tage später wieder ran. Am Sonntag (18.02.2018) ist der Mitteldeutsche BC zu Gast in Niedersachsen.