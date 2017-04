Ulms Taylor Braun (l.) im Zweikampf mit Nikolaos Zisis von Bamberg

Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic mit 18 und Niels Giffey mit 14 Punkten. Alba führte schnell 6:2, Mitte des ersten Viertels fanden auch die Gastgeber in die Partie.

Bonn gewinnt in Frankfurt

Im zweiten Viertel drehten die Niedersachsen auf. Alba hatte in der Verteidigung große Probleme gegen die offensivstarken Oldenburger und vergab selbst zu viele offene Würfe. So wuchs der Rückstand. Auch nach dem Seitenwechsel konnte die Alba-Defensive die Gastgeber nicht stoppen. Vor allem Oldenburgs 34-jährigen Routinier Rickey Paulding (27 Punkte) bekamen die Berliner nie in den Griff.

Die Bonner gewannen bei den Fraport Skyliners mit 74:73, Julian Gamble erzielte in der Schlussminute die entscheidenden Punkte. Die Frankfurter liegen damit weiter hinter den Playoffplätzen und haben vier Niederlagen mehr als Oldenburg auf dem Konto.