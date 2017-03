Die Berliner fertigten s.Oliver Würzburg am Samstag (11.03.2017) vor 10.288 Zuschauern mit 99:75 (52:29) ab und zogen in der Tabelle an den Telekom Baskets Bonn vorbei auf Platz fünf.

Von Beginn an hatte Alba den Wurfrhythmus gefunden und führte nach dem ersten Viertel schon 26:18. Bis zur Pause konnten die Berliner durch ihr druckvolles Spiel den Vorsprung auf 52:29 weiter ausbauen. Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild: Alba spielte sich den Frust der letzten Wochen von der Seele und dominierte weiter, Würzburg reagierte nur.

Berliner treffen nach Belieben

Mitte des dritten Viertels führten die Berliner beim 64:34 dann sogar erstmalig mit dreißig Punkten. Die Berliner trafen fast nach Belieben, Würzburg hingegen vergab viele Würfe. Am Ende wechselten die Berliner viel durch und Würzburg konnte das Ergebnis noch etwas aufbessern.

Beste Werfer der Berliner waren Center Bogdan Radosavljevic mit 17 und der Serbe Dragan Milosavljevic mit 14 Punkten. Für die Würzburger traf Vincent Sanford (21) am besten.

Nächste Heimpleite für Jena

Seine Heimschwäche untermauerte derweil Science City Jena. Der Aufsteiger verlor gegen die MHP Riesen Ludwigsburg deutlich mit 80:95 (33:55) und kassierte damit bereits seine achte Pleite vor eigenem Publikum.

In der Tabelle bleibt Jena als Zehnter aber im gesicherten Mittelfeld, Ludwigsburg festigte Rang acht. Topscorer der Partie war Jenas Marcos Knight mit 27 Punkten, die höchste Ausbeute bei den Gästen erzielte Jack Cooley mit 15 Zählern.