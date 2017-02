BBL - Ulm siegt erst in der Verlängerung

Bester Werfer beim 96:88-Erfolg am Samstagabend (25.02.17) war Raymar Morgan mit 29 Punkten. Bei den starken Oldenburgern glänzte Chris Kramer mit 28 Zählern. Für Ulm war es der zweite Erfolg in der Verlängerung in dieser Saison. Mit 44 Punkten halten sie Verfolger Bamberg (40 Punkte) auf Distanz.

Bauermann wartet auf ersten Sieg

Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann wartet mit Würzburg dagegen weiter auf seinen ersten Sieg. Bei den Skyliners Frankfurt verloren die Franken mit 76:79, obwohl sie im Schlussviertel lange vorne gelegen hatten. Shavon Shields war bei den Frankfurtern mit 24 Punkten der Matchwinner.