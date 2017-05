ALBA Berlin - FC Bayern München

ALBA Berlin verpasste eine erneute Überraschung gegen den FC Bayern schied Viertelfinale aus. Trotz großen Kampfs unterlag der achtmalige Meister den favorisierten Münchnern in einer packenden Partie mit 82:87 (43:43) und verlor damit die Serie mit 1:3-Siegen. Damit ist die Saison für die Berliner bereits das zweite Jahr in Serie nach der ersten K.o.-Runde beendet.

16 Sekunden vor Ende der Partie brachte der Ex-Berliner Reggie Redding die Gäste mit zwei Punkten in Führung, im Gegenzug unterlief Neuzugang Robinson ein Schrittfehler. Bayern entschied das Spiel anschließend von der Freiwurflinie. Beste Werfer für das Heimteam waren Gerald Robinson und Tony Gaffney mit jeweils 14 Punkten. Bei den Bayern kamen Vladimir Lucic und Nihad Djedovic auf 19 Zähler.

Telekom Baskets Bonn - Brose Baskets Bamberg

Bambergs Leon Radosevic in Aktion

Nach der überraschenden Auftaktniederlage setzten sich die Baskets Bamberg dann doch noch recht souverän gegen die Baskets Bonn durch. Die Bamberger gewannen am Dienstag (16.05.17) Spiel drei in Bonn mit 76:67 (38:37) und liegen damit in der Best-of-five-Serie uneinholbar mit 3:1 in Führung.

MHP Riesen Ludwigsburg - ratiopharm Ulm

Ludwigsburgs D.J. Kennedy (Mitte) gegen Ulms Augustine Rubit (l.) und Casey Prather

Der Hauptrunden-Erste ratiopharm Ulm muss nachsitzen. Die Ulmer verloren bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 76:84, so dass die Entscheidung im fünften Spiel am Donnerstag in Ulm fallen muss. Der Sieger des Duells trifft dann auf die EWE Baskets Oldenburg.

EWE Baskets Oldenburg - medi Bayreuth

Bayreuths Trey Lewis (l.) zieht an Brain Qvale vorbei

Oldenburg war als erster BBL-Klub am frühen Dienstagabend ins Halbfinale eingezogen. Die EWE Baskets gewannen in eigener Halle gegen Bayreuth 94:86 (47:46) und setzten sich insgesamt mit 3:1 durch. Vor 6.000 Zuschauern lieferten sich beide Mannschaften über die gesamte Spieldauer einen harten Kampf. Die Gastgeber lagen meist vorne, doch Bayreuth blieb dran. In der Schlussphase hatten die Baskets allerdings die besseren Nerven.

Beste Werfer der Oldenburger waren der Belgier Maxime de Zeeuw und der US-Amerikaner Rickey Paulding mit jeweils 18 Punkten. In der Runde der letzten Vier trifft Oldenburg auf Hauptrundensieger ratiopharm Ulm oder die MHP Riesen Ludwigsburg.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 16.5., 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 16.05.2017, 22:44