Die EWE Baskets Oldenburg haben die vorzeitige Halbfinal-Qualifikation in den Basketball-Playoffs verpasst. Die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic verlor am Sonntag (14.05.2017) im dritten Spiel der "best-of-five"-Serie bei medi Bayreuth mit 94:98 (37:51) und führt nur noch mit 2:1. Die Oldenburger haben am Dienstag in eigener Halle die Chance, mit einem Sieg den Einzug in die Runde der letzten Vier perfekt zu machen.

Ins Ziel gerettet

Lange Zeit sah es im dritten Match nach einer klaren Angelegenheit für die Gastgeber aus. Bayreuth führte teilweise mit 22 Punkten, doch im Schlussabschnitt drehten die Baskets auf. Vor allem Frantz Massenat führte die Oldenburger mit insgesamt 28 Punkten noch einmal heran. Am Ende rettete Bayreuth jedoch den ersten Sieg ins Ziel.