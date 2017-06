Die Baskets Bamberg wollen sich nicht mehr aufhalten lassen. Der BBL -Serienmeister kann am Sonntag (11.06.2017) vor heimischer Kulisse seine neunte Meisterschaft und damit das vierte Double der Vereinsgeschichte perfekt machen.

In den ersten beiden Partien der "Best of Five"-Finalserie konnte Außenseiter Oldenburg nicht mal ansatzweise dagegen halten. Mit 36 Punkten Differenz holte sich Bamberg Spiel eins. Bei der zweiten Partie in Oldenburg war das Ergebnis mit 88:76 knapper, aber die Dominanz des Favoriten trotzdem überdeutlich.

Wenig Grund zu Oldenburger Optimismus

Eigentlich gibt es keine Anzeichen, die für eine Wende in der Serie sprechen. Nicht einmal Oldenburgs Trainer Mladen Drijencic ist besonders optimistisch: "Um Spiel drei zu gewinnen, müssen wir ein perfektes Spiel machen - und Bamberg müsste einiges falsch machen." Trotzdem mahnt Bambergs Trainer Andrea Trinchieri seine Mannschaft zur Aufmerksamkeit: "Ich erwarte in Spiel drei, dass Oldenburg alles geben wird. Das wird ein ganz schweres Spiel für uns."

Ein Comeback nach 0:2-Rückstand in der Finalserie hat es in der BBL-Geschichte zwar noch nie gegeben, aber Oldenburg hat in seiner Playoff-Historie schon vier Mal nach einem 0:2 aus den ersten beiden Spielen die nächste Partie in fremder Halle gewonnen. In Bamberg gingen die Norddeutschen zuletzt 2014 als Sieger vom Parkett.

Thema in: Blickpunkt Sport, BR Fernsehen, Sonntag, 11.06., 22 Uhr

sid; dpa | Stand: 11.06.2017, 10:43