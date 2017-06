Daniel Theis war es vorbehalten, den offiziellen Startschuss zu Bambergs Meisterfeierlichkeiten zu geben. Nach dem entscheidenden dritten Sieg in der Finalserie gegen Oldenburg am Sonntag (11.06.2017) übernahm der Nationalspieler die obligatorische Bierdusche für Coach Andrea Trinchieri. Wenig später leerte er das nächste überdimensiomale Weißbierglas über dem Franzosen Fabian Causeur, der gerade die Trophäe als wertvollster Spieler der Finalserie entgegengenommen hatte.

Es war eine Party mit Ansage, denn dass der Favorit nach zwei überlegen herausgespielten Erfolgen in den ersten beiden Finalspielen sich die Chance auf die Meisterfeier auf heimischem Parkett nehmen lässt, damit war nicht ernsthaft zu rechnen. Alle drei Finalspiele zusammengerechnet, deklassierte Bamberg den Gegner aus Oldenburg mit einer Differenz von insgesamt 66 Punkten. Und hätten nicht die Baskets Bonn das erste Viertelfinalspiel in Bamberg in den Schlusssekunden überraschend für sich entschieden, der Meister wäre wie im Vorjahr erneut ohne eine einzige Niederlage bis zum Titel marschiert.

Bambergs Dominanz - trotz neuer Herausforderer

Diese Dominanz erstaunte am Ende doch etwas, weil dem Über-Team der vergangenen Jahre diesmal zwei ernsthafte Konkurrenten erwachsen schienen: Der Hauptrundenerste aus Ulm stellte mit 27 Siegen in Serie einen neuen BBL-Rekord auf und brachte den Bambergern nach fast zwei Jahren wieder eine Heimniederlage in der Liga bei. Dazu kam der wieder erstarkte FC Bayern München, der im Laufe der Saison immer besser in Fahrt kam. Der Meister aus Bamberg hingegen wirkte verwundbar, nach einer kräftezehrenden Saison mit zusätzlichen 30 Spielen in der Euroleague und viel Reisestress von Oktober bis April.

Doch pünktlich zum Start der Playoffs spielten die Bamberger, befreit von den Euroleague-Strapazen und mit wieder aufgefüllten Kraftreserven, ihre ganze Klasse und Erfahrung aus - und demonstrierten zugleich die Machtverhältnisse im deutschen Basketball. Während der Herausforderer aus Ulm, mit der großen Chance auf den ersten Titel vor Augen, das Nervenflattern bekam. Auch der FC Bayern musste sich in der Halbfinalserie gegen Bamberg klar mit 0:3 geschlagen geben, ein "Sweep" wie im Vorjahr, trotz zwei enger Spiele.

Bayerns Basketballer waren bislang die letzte Mannschaft, die Bambergs Dominanz durchbrechen konnte. 2014 schnappten die Münchner den Franken den Meistertitel weg. Es war das einzige Mal in den vergangenen acht Jahren, dass nicht der Serienmeister triumphierte. Dies kratzte am Selbstverständnis der Bamberger, die mit einem radikalen Umbruch reagierten, altgediente Helden inklusive der kompletten sportlichen Führung verabschiedeten - und im Anschluss noch stärker zurückkamen.

Zuhause auf der großen europäischen Bühne

Nach der erneuten ungefährdeten Titelverteidigung ist Bamberg nun wohl endgültig der FC Bayern des deutschen Basketballs - und zumindest der nationalen Konkurrenz weit enteilt. Eine derartige Fülle an Talent, spielerischer Reife, Vielseitigkeit in der Offensive und vor allem Siegermentalität findet man sonst bei keinem anderen Klub in der BBL.

Was die Tiefe des Kaders und auch das Budget angeht, fühlen sich die Bamberger in ihrem Selbstverständnis inzwischen ohnehin eher auf der großen europäischen Bühne zuhause. Die Meisterschaft ist Jahr für Jahr das erklärte Ziel der Klubführung, auch wegen der damit verbundenen Qualifikation zur Euroleague, der europäischen Königsklasse. Der aufstrebende Hauptsponsor Michael Stoschek, der auch den Bau einer größeren Arena mit mehr Vermarktungsmöglichkeiten vorantreibt, will den Klub und sein Unternehmen in Europa noch bekannter machen.

Wie groß wird der Umbruch in Bamberg?

Genau dort, auf der großen internationalen Bühne, wecken die Bamberger aber auch immer mehr Begehrlichkeiten. Power Forward Nicolo Melli, beim Meister zu einem der besten Spieler der Euroleague gereift, wird von den finanzstarken Klubs aus Südeuropa gejagt und kaum zu halten sein. Auch bei Nationalspieler Theis stehen die Zeichen wohl auf Abschied - beim Monsterathleten scheint es nur noch um die Frage zu gehen, ob man ihn künftig bei einem europäischen Topklub sieht - oder womöglich doch direkt in der NBA.

Ein Fragezeichen steht auch hinter der Zukunft von Sportdirektor Daniele Baiesi, Architekt der jüngsten Bamberger Erfolgs-Ära, der dem Klub künftig wohl nur in eingeschränkter Funktion zur Verfügung stehen wird. Einen kompletten Ausverkauf des Teams werde es im Sommer aber nicht geben, hieß es zuletzt aus dem Bamberger Management. Zudem konnten die Franken schon im Vorjahr den Verlust von Spielmacher Brad Wanamaker erfolgreich auffangen, unter anderem mit dem deutschen Hoffnungsträger Maodo Lo und Finals-MVP Causeur.

Erfolgstrainer Trinchieri bleibt

Eine der wichtigsten Personalien wurde bereits bei der Meisterfeier geklärt, als Aufsichtsratschef Stoschek die Vertragsverlängerung mit dem ebenfalls schwer umworbenen Trainer Trinchieri bestätigte. Nach drei Titeln in drei Jahren fühlt sich Trinchieri, dem der Klub viel Macht, aber auch Vertrauen einräumt, den Bambergern sehr verbunden. Der bekennende Rotweinliebhaber aus der Lombardei ist inzwischen sogar aufs fränkische Bier umgeschwenkt. Bei der Meisterfeier kündigte Trinchieri gegenüber telekombasketball.de an, alles zu trinken, auch "Wasser aus dem Main-Donau-Kanal" - für dieses Bekenntnis werden sie ihn in Bamberg noch mehr verehren.