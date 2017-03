Zunächst ist da Raymar Morgan. Der Power Forward ist mit 19 Zählern im Schnitt Topscorer der BBL , steht auch bei den Rebounds unter den besten fünf Spielern und ist beim "Efficiency Rating", das den tatsächlichen "Wert" eines Spielers für das Spiel seiner Mannschaft berechnen soll, ebenfalls Spitzenreiter. In seiner zweiten Saison beim Vizemeister ist der ehemalige Göttinger und Allstar voll angekommen.

Das Kollektiv passt

Das Kollektiv der Ulmer funktioniert hervorragend, so spielt beispielsweise auch Morgans Positionskollege Augustine Rubit eine gute Saison und war beim mühsamen 75:70-Erfolg über Schlusslicht Rasta Vechta mit vielen Punkten und gleich sechs Offensiv-Rebounds einer der Erfolgsgaranten, als Morgan mit nur zwei Zählern eines seiner schwächsten Spiele ablieferte.

Ein weiterer elementarer Schlüsselspieler für die Ulmer ist Chris Babb. Der Shooting Guard traf fünf seiner zehn Dreier gegen Vechta und ist zweitbester Scorer seines Teams mit im Schnitt 15,6 Zählern. Bei den Assists legt Point Guard Braydon Hobbs Woche für Woche starke Zahlen auf - mit 5,9 pro Partie gehört er zu den besten vier Passgebern der Liga.

Den Startrekord in der seit 1994 von den Vereinen selbstständig organisierten Basketball-Bundesliga hielt bisher Alba Berlin mit den Jahren 1996/97 und 2000/01, dieser droht nun zu fallen. Zwar haben die seit dem vergangenen Wochenende auch rechnerisch für die Plyoffs qualifizierten Ulmer "erst" 46 Punkte, das liegt aber daran, dass der Sieg gegen das inzwischen lizenzlose Phoenix Hagen aus der Tabelle gestrichen, aber für den Rekord berücksichtigt wird.

Wenige Ballverluste, viele Rebounds

Gegen Vechta lief es lange Zeit überhaupt nicht rund, doch am Ende stand trotzdem der nächste Sieg auf der Anzeigetafel, Coach Leibenath wusste das auch einzuordnen: "Das war definitiv eine unserer schwächeren Leistungen in der Bundesliga. Dennoch sind die 24 Siege beeindruckend, einen schwächeren Auftritt muss man der Mannschaft auch mal zugestehen.“

Tatsächlich sprachen einige Statistiken für den Aufsteiger, der wohl trotz forscher Leistung den direkten Wiederabstieg antreten muss: "Vechta hat besser geworfen, besser gereboundet und hatte mehr Assists. Den Sieg haben wir dennoch geholt, weil wir konsequent verteidigt haben und den Gegner in 21 Ballverluste zwingen konnten" , erklärte Leibenath den Arbeitssieg.

Die Statistik ist tatsächlich aufschlussreich und verrät viel über das Ulmer Erfolgsrezept dieser Saison: Während die Gegner gegen die physisch starke Defense der Ulmer oft etliche Ballverluste produzieren, sind die Schwaben selbst in Bezug auf eigene Turnover sehr sparsam - mit 11,1 Mal pro Spiel geben sie den Ball so selten aus der Hand wie kein anderes Team.

Kaum Fouls - kaum Freiwürfe

Erfolgreich: Raymar Morgan zieht zum Korb

Dazu begehen Leibenaths Spieler, auch wenn sie den Gegner mehr Punkte erlauben als die anderen Spitzenteams Bamberg und München, nur 18,3 Fouls pro Spiel - auch das ist Spitzenwert. Der Gegner kommt also zu extrem wenigen Freiwürfen, während die Ulmer selbst so oft an die Linie gelangen wie keine andere Mannschaft (24,7) und dort eine Top-Quote aufweisen.

Unter dem Korb sammelt Ulm außerdem auch die meisten Rebounds, vor allem defensiv sind Morgan und Co in dieser Disziplin absolute Ligaspitze, die zweitmeisten Assists (hinter den Bayern) gibt es für die erfolgreichste Offense der BBL obendrauf.

Zwei Rückschläge schon weggesteckt

Die Zahlen sprechen also eine klare Sprache: Ulm ist in aktueller Form Titelanwärter Nummer eins. Dazu kommt der "Vorteil", dass man sich voll auf die BBL konzentrieren kann, denn im Eurocup ist bereits seit ein paar Wochen Endstation, während Bayern München dort im Viertelfinale steht und Bamberg in der Euro-League noch bis mindestens Anfang April die Hauptrunde zu Ende spielen muss.

Bis zum Playoff-Start im Mai ist noch viel Zeit, in der der Tabellenführer straucheln kann - vor allem das Spitzenspiel in Bamberg am 26. März bietet hier Potenzial, genau wie das nächste Top-Duell nur eine Woche später in Ulm gegen München. Doch selbst wenn die erste Liga-Niederlage dann, oder sogar im nächsten Spiel in Bonn eintreten sollte, für einen echten Einbruch wirkt das Team zu gefestigt. Das Aus im Pokal und im Eurocup hat das Kollektiv bereits weggesteckt, die Liga-Spitzenspiele beide deutlich gewonnen und eben auch wenn es mal nicht so läuft, wie beispielsweise gegen Vechta, enge Partien nach Hause gebracht.

Bleibt Ulm vom Verletzungspech verschont, wird es zwar die Saison wohl nicht ohne Niederlage überstehen, doch ein heißer Anwärter auf den Meistertitel bleiben - voraussichtlich bis zum Schluss. Nach den drei Vizemeisterschaften 1998, 2012 und 2016 wäre es so langsam auch einfach mal an der Zeit, einen Titel an die Donau zu holen.

Stand: 06.03.2017, 11:26