Der souveräne Tabellenführer gewann am Samstagabend (03.02.18) gegen den Tabellenvierten mit 96:88 (43:42) und holte sich den 15. Sieg in Serie. Mit 36:2-Punkten führen die Bayern derzeit mit acht Zählern Vorsprung auf ALBA Berlin die Liga an. Nationalspieler Danilo Barthel machte in einer spannenden Partie mit 21 Zählern den Unterschied. Robin Amaize (21 Punkte) war bester Bayreuth-Schütze.

Bonn gewinnt in Oldenburg

Die Telekom Baskets Bonn gewannen sechs Tage nach der 106:69-Gala gegen Meister Brose Bamberg auch bei Vizemeister EWE Baskets Oldenburg. Kapitän Josh Mayo (24) war beim 86:82 (54:40) bester Scorer bei den Rheinländern. Für Oldenburg trafen Routinier Rickey Paulding und Frantz Massenat mit jeweils 15 Punkten am besten. In der Tabelle verteidigte Bonn (26:14) Platz fünf, die Niedersachsen (24:16) fielen auf Rang sieben zurück.

Ulm holt wichtige Punkte

Ratiopharm Ulm hat im Kampf um die Playoff-Plätze zwei wichtige Punkte bei der abstiegsbedrohten BG Göttingen geholt. Beim 94:84 (53:47) überzeugte vor allem das Duo Isaac Fotu (24 Punkte) und Nationalspieler Ismet Akpinar (20). "Das war einer unserer wichtigsten Siege in dieser Saison, wenn nicht sogar der wichtigste" , jubelte Trainer Thorsten Leibenath nach der Schlusssirene. Ulm (24:14) kletterte durch den Sieg auf Rang sechs.

