Die Frankfurter verloren am Freitag (22.12.2017) das Hessenderby bei den Giessen 46ers überraschend deutlich mit 59:83 (37:40) und rutschten mit 18:10 Punkten auf Rang sieben hinter Meister Brose Bamberg und ratiopharm Ulm (beide 18:10) ab. Gießens John Bryant war mit 17 Punkten der erfolgreichste Werfer.

Thompson mit 20 Punkten

Ulm ist nach seinem Fehlstart auf Play-off-Kurs und feierte den achten Sieg in Serie. Gegen Aufsteiger Rockets Erfurt siegte die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath 78:62 (46:36). Der Ulmer Ryan Thompson (20 Punkte) war der beste Werfer des Spiels.