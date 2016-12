Der Vizemeister setzte sich am Mittwochabend (21.12.2016) mit 98:75 gegen s.Oliver Würzburg durch und feierte den 14. Sieg im 14. Liga-Spiel. Die Ulmer übernahmen damit die Tabellenspitze vor Meister Bamberg. Die Bamberger, die zuletzt das Spitzenspiel gegen Ulm verloren hatten, haben eine Partie mehr auf dem Konto.

Ulm dreht nach der Halbzeit auf

Lange sah es in Ulm nach einer Überraschung aus, zur Halbzeit lagen die Gäste aus Würzburg noch mit fünf Punkten in Front. Nach der Halbzeit bekamen die Ulmer mehr Zugriff in der Defensive und konnten sich einmal mehr auf ihre Offensivstärke verlassen. Angeführt von Braydon Hobbs und dem überragenden Raymar Morgan drehte Ulm die Partie und ging mit einer Zehn-Punkte-Führung ins Schlussviertel. Dort hatten die Gäste dann nichts mehr entgegenzusetzen. Morgan war mit 24 Punkten auch der beste Werfer des Spiels. Hobbs, der vier von sechs Versuchen von jenseits der Dreipunktelinie verwandelte, kam auf 16 Punkte. Mit Da-Sean Butler (12) Augustine Rubit (11) und Taylor Braun (11) punkteten drei weitere Ulmer zweistellig.

Jena ohne Chance gegen FC Bayern

Der FC Bayern München bleibt als Tabellendritter in Lauerstellung. Die Müncher gewannen eine Nachholpartie vom 6. Spieltag beim Aufsteiger Science City Jena mit 98:54. Das Spiel war praktisch schon zur Halbzeit entschieden, als die Münchner mit einer 48:19-Führung in die Kabine gingen. Vladimir Lucic (18 Punkte) und Nationalspieler Danilo Barthel (14) waren die besten Schützen auf Seiten der Münchner. Maxi Kleber schnappte sich zudem 10 Rebounds

Showdown gegen Ulm am zweiten Weihnachtsfeiertag

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt es zum nächsten Spitzenspiel, dann empfangen die Basketballer des FC Bayern den Tabellenführer aus Ulm.