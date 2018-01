17. Spieltag in der Basketball-Bundesliga

BBL - Alba gewinnt Spitzenspiel in Ludwigsburg

Der frühere Serienmeister Alba Berlin hat das Spitzenspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) am 17. Spieltag bei den MHP Riesen Ludwigsburg gewonnen. Die Hauptstädter setzten sich am Sonntag (07.01.17) mit 86:67 (38:39) gegen den direkten Konkurrenten durch.