"Feldmarschall" setzt auf Struktur und Disziplin

Korner gilt als "harter Hund". Wohl nicht umsonst wurde ihm in Bayreuth der Spitzname "Feldmarschall" verpasst. "Ich bin jemand, der auf Struktur und Disziplin viel Wert legt" , sagt der 43-Jährige. Der Erfolg gibt ihm recht. In Österreich wurde er Meister mit Wels, in den Niederlanden holte er mit Den Bosch den Titel. In seinem Heimatland wurde der Ex-Profi 1999 mit damals 25 Jahren jüngster Bundesliga-Coach. Vor seinem Amtsantritt in Bayreuth war er drei Jahre Trainer in Braunschweig, als erster österreichischer Cheftrainer in der Bundesliga.

Drei Eisen im Feuer

Am Freitag (05.01.2018) tritt Bayreuth in Göttingen an. Mit einem weiteren Erfolg wäre Platz vier zur "Liga-Halbzeit" gesichert. Ziel ist erneut ein Play-off-Platz. Auch in der Champions League steht das Team nach zuletzt drei Siegen in Serie als Tabellen-Zweiter der Gruppe C sehr gut da.

Zudem hat der Klub alle Chancen, den Sprung in die Qualifikationsrunde zum Pokal zu schaffen. In der gesonderten Pokal-Tabelle ist das Team Fünfter und hätte - Stand jetzt - einen Platz sicher. Auch Bamberg hat sich schon qualifiziert - und würde nach der jüngsten Derby-Pleite einem erneuten Duell mit Bayreuth wohl lieber aus dem Weg gehen.

vdv/sid/dpa | Stand: 03.01.2018, 13:30