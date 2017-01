Der frühere Serienmeister aus Berlin gewann gegen die Giessen 46ers 85:84 (43:39) und damit sein zehntes Ligaspiel nacheinander. Die Gastgeber hatten sich vor 8909 Zuschauern schon bis auf 15 Punkte abgesetzt. Am Ende aber quälte sich Alba noch. Ballverluste und Nachlässigkeiten in der Defensive brachten die 46ers wieder heran. Selbst als in der 39. Minute mit neun Punkten führten, mussten sie bis zum Ende zittern.

Dragan Miosavjivic (l.) auf dem Weg zum Korb

Die bislang letzte von fünf Saison-Niederlagen hat Alba am 20. November gegen Meister Brose Bamberg kassiert. Mit 28:10 Punkten liegen die Berliner, bei denen der US-Amerikaner Malcolm Miller (15) am häufigsten traf, auf Platz fünf.

Im Parallelspiel feierten die Frankfurt Skyliners gegen die Walter Tigers Tübingen einen 84:64 (39:30)-Pflichtsieg und bleiben Zehnter (16:22).

Bauermann-Team verliert zu Hause

Maurcie Stuckey (l.) gegen Anton Gavel

Der Würzburger Coach Dirk Baumermann hatte zuvor gegen seinen ehemaligen Verein Bayern München in einem spannenden Match mit 63:68 (29:32) verloren. Die Münchner festigten durch den 15. Saisonsieg Rang drei.

Nationalspieler Danilo Barthel war mit 18 Punkten bei den Bayern bester Werfer, bei den Gastgebern machte Lamonte Ulmer mit 24 Zählern einen sehr guten Eindruck. Bayern-Neuzugang Maik Zirbes kam noch nicht zum Einsatz, der Center hat derzeit noch Fußprobleme.

Oldenburg besiegt Braunschweig

Dank eines starken Routiniers Rickey Paulding feierten die EWE Baskets Oldenburg bei den Löwen Braunschweig indes den dritten Sieg in Serie. Der Amerikaner sorgte beim 83:76 (33:44)-Erfolg vor allem in der Schlussphase fast im Alleingang für die Wende und kam am Ende auf 18 Punkte. Auch Vladimir Mihailovic konnte mit 19 Zählern überzeugen. Bei den Gastgebern war ein überragender Carlos Medlock (28 Punkte, davon sieben Dreier) zu wenig.