Im Oberfranken-Derby siegten die Gastgeber am Dienstag (02.01.18) mit 85:75 (38:36) und schoben sich mit 22:10-Punkten am Titelverteidiger vorbei auf Platz vier. Während Bayreuth dicht vor der Qualifikation für die Pokalrunde steht, müssen die Bamberger als Fünfter um die Teilnahme bangen. Dabei sah es nach zehn Minuten nach einer klaren Sache für den Favoriten aus. Mit 21:9 lag das Team von Trainer Andrea Trinchieri in Führung. Danach wendete sich das Blatt.

Angeführt vom überragenden Gabe York (23 Punkte) dominierten danach die Bayreuther und gewannen verdient. Ricky Hickman (13) war für Gäste bester Werfer. Es war der erste Derby-Erfolg für Bayreuth seit 1998.

Ludwigsburg schiebt sich auf Rang zwei

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben nach dem 87:79 (53:40) bei Vizemeister EWE Baskets Oldenburg Platz zwei in der Tabelle erobert. Der starke Thomas Walkup war bei den Gästen mit 22 Zählern und sieben Rebounds bester Spieler auf dem Parkett. Für die Niedersachsen nutzten jeweils 17 Punkte der US-Amerikaner Frantz Massenat und Mickey McConnell nichts.

Durch die Niederlage haben die Oldenburger die Pokal-Qualfikation verpasst, Ludwigsburg hatte sich seinen Platz bereits gesichert.