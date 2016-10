Oldenburg im Aufwind

Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga am vierten Spieltag ihren zweiten Sieg gefeiert. Gegen die BG Göttingen siegte der Tabellenzweite der letztjährigen Hauptrunde mit 76:64 (28:30).

Oldenburg klettert durch den Sieg in der Tabelle auf Rang zwölf. Bester Werfer war Oldenburgs Center Brian Qvale mit 22 Punkten. Die aussichtsreich gestarteten Göttinger sind nach ihrer zweiten Niederlage nur noch Elfter.

Ludwigsburg etabliert sich in Spitzengruppe

Die MHP Riesen Ludwigsburg und medi Bayreuth bleiben derweil weiterhin die Überraschungsteams der Liga. Bayreuth siegte bei Aufsteiger Science City Jena mit 79:76 (37:34), die Ludwigsburger gewannen gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 91:84 (47:42).

Ludwigsburg, das sich durch vier Siege aus fünf Partien in der Spitzengruppe etablierte, steht damit weiterhin auf dem vierten Platz. Braunschweig rutschte nach nur einem Erfolgserlebnis aus vier Begegnungen auf Platz 16. Mit 27 Punkten überzeugte MHP-Center Jack Cooley auf ganzer Linie.

Tübingen fällt ab

Bayreuth steht durch den dritten Erfolg in Serie auf Rang fünf, während sich der Tabellen-14. Jena nach seinem ersten Sieg in der Vorwoche und trotz herausragenden 31 Punkten von Point Guard Marcos Knight wieder in Richtung Abstiegsränge orientieren muss.

Die Telekom Baskets Bonn gewannen nach zwei Niederlagen aus drei Spielen gegen die Walter Tigers Tübingen mit 81:67 (37:36). Die Bonner belegen nun Rang sieben, der nach Ablauf der Hauptrunde zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen würden.

Tübingen fiel durch die zweite Pleite nacheinander auf den 15. Platz, stellte in Forward Isaiah Philmore (18 Zähler) jedoch den treffsichersten Akteur.