BBL - Alba Berlin mit zweiter Pleite in Folge

In eigener Halle unterlagen die Berliner am Samstag den Frankfurt Skyliners mit 70:78 (29:31). Shooting Guard Antonio Graves brachte für die Hessen 22 Punkte auf die Anzeigetafel und war damit treffsicherster Schütze. Am Montag hatte Alba bereits gegen Vizemeister ratiopharm Ulm mit 94:98 das Nachsehen gehabt.

Die Ulmer sind weiterhin ungeschlagen. Gegen die Eisbären Bremerhaven siegte das Team von Trainer Thorsten Leibenath mit 96:83 (50:27) und holte sich den vierten Sieg im vierten Spiel. Bester Werfer war Ulms Forward Raymar Morgan mit 20 Zählern.

Bamberg ungefährdet zum vierten Sieg im vierten Spiel

Auch die Brose Baskets Bamberg haben beim fränkischen Nachbarn in Würzburg am Freitag lockere Punkte eingesammelt und den vierten Sieg im vierten Saisonspiel gefeiert. Der Tabellenführer gewann am Freitagabend (07.10.16) mühelos mit 88:62 (51:32).

Bester Werfer für die Bamberger war der Lette Janis Strelnieks mit 16 Zählern, bei den hoffnungslos unterlegenen Gastgebern punktete Kresimir Loncar (13) am häufigsten. Neben Bamberg sind in der BBL lediglich Bayern München und Vizemeister ratiopharm Ulm vor ihren jeweils vierten Saisonpartien am Wochenende noch ohne Punktverlust.

Vorgezogene Partie des 15. Spieltags

Im zweiten Freitagsspiel bezwangen die MHP Riesen Ludwigsburg die EWE Baskets Oldenburg mit 79:75 (39:31). Jack Cooley holte für die Ludwigsburger 18 Punkte, spielentscheidend war Kelvin Martin mit 17 Zählern. Den Oldenburgern reichten Maxime De Zeeuws 14 Punkte nicht.