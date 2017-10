Bonn qualifiziert sich für die Champions League

Das erste Viertel am Montagabend (02.10.2017) verlief zunächst gar nicht nach dem Geschmack der Rheinländer. Nach einer 4:2-Führung der Bonner kamen die Finnen stark auf. Plötzlich führten die Gäste mit 4:13, und die Warnung von Trainer Predrag Krunic schien an seiner Mannschaft vorbei gegangen zu sein. " Auch wenn das erste Spiel vorbei ist, war das insgesamt nur eine Halbzeit. Der zweite schwere Test steht uns daheim bevor ", hatte der Coach vor der Partie gesagt.

Doch sein Team berappelte sich. Noch bis Ende des ersten Quartals war der Bundesligist bis auf 13:15 herangekommen. Danach gingen die Hausherren mit dem 24:22 erstmals wieder in Führung, die sie bis zur Halbzeit bis auf 43:35 ausbauen konnten.

Kataja kommt besser aus der Halbzeitpause

Nach Wiederanpfiff kamen nun die Finnen besser aus der Kabine. Schnell konnten sie ausgleichen und zwischenzeitlich sogar mit 46:49 in Führung gehen. Doch bis Ende des dritten Quartals hatten die Mannen um Kapitän Josh Mayo die Verhältnisse mit dem 62:60 wieder zurecht gerückt.

Im Schlussviertel ließen die Bonner dann nicht mehr anbrennen und gewannen mit 85:81. Anthony DiLeo (15) sowie Josh Mayo (14) gelangen die meisten Punkte. Auch Konstantin Klein und Yorman Polas Bartolo überzeugten mit je 13 Zählern.

Die Finnen liegen den Rheinländern

Bereits in der vergangenen Saison hatten sich die Teams auf internationalem Parkett gegenüber gestanden. Im Achtelfinale des Europe Cup hatten sich die Rheinländer vor heimischer Kulisse deutlich mit 91:72 durchgesetzt, und auch auf der finnischen Halbinsel behielten sie mit 88:84 die Oberhand.

Zwei Heimspiele binnen drei Tagen

Das Hinspiel gegen Kataja am vergangenen Freitag war für die Bonner das erste offizielle Punktspiel der Saison. Nun geht es für sie Schlag auf Schlag. Bereits am Mittwoch steht das nächste Heimspiel für die Krunic-Schützlinge auf dem Programm. Zum ersten Punktspiel der Bundesliga empfangen die Baskets Bonn den letztjährige Bundesliga-Hauptrundenprimus Ulm – und damit auch den an die Donau gewechselten Ex-Bonner Ryan Thompson.

Stand: 02.10.2017, 21:16