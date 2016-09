EM-Qualifikation

"Die Spieler haben eine Verantwortung dem deutschen Basketball gegenüber“, sagte Fleming. „Wenn ich als Spieler zur Nationalmannschaft eingeladen werde, dann habe ich zu kommen“, sagte der Nationalcoach. "Wenn man eine Einladung hat und keine besonderen Probleme, dann hat man die Verantwortung, zu kommen", meinte der Trainer. "Außer (Heiko, d.Red.) Schaffartzik und (Anton, d.Red.) Gavel, die relativ zeitnah nach der EM gesagt haben, dass sie nicht spielen werden, haben alle zugesagt oder mit der Bedingung zugesagt: Wenn ich gesund bin, dann spiele ich."

Bundestrainer plant ohne Pleiß

Fleming hatte letztlich auf zahlreiche Spieler verzichten müssen, die teils aus gesundheitlichen, teils aus privaten Gründen abgesagt hatten. "Selbst wenn EM, WM, Olympia in Tokio oder der Stolz, das Nationaltrikot anzuziehen, nicht für genügend Motivation sorgen, besteht trotzdem eine Verantwortung", betonte Fleming. Mit Blick auf die EM 2017 werde er sich "erst einmal auf die Spieler konzentrieren, die uns geholfen haben."

Fleming hat auch Tibor Pleiß nach dessen Abreise während der Qualifikation nicht mehr auf seiner Liste für die Basketball-EM 2017. "Ich würde mich schwer tun, einen Spieler zurückzuholen, der die Mannschaft so verlassen hat", sagte der Amerikaner: "Es war eine große menschliche Enttäuschung." Pleiß war nach drei von sechs Spielen offiziell abgereist, um sich bei NBA-Klubs zu empfehlen, hatte dann aber in der Türkei unterschrieben. Der Center habe sich abgemeldet, um in "Istanbul seinen NBA-Traum zu verwirklichen", merkte Fleming sarkastisch an. Er habe nicht versucht, Pleiß umzustimmen: "In dem Moment, als er es mir gesagt hat, war es für mich vorbei."

NBA-Rookie Zipser wird zum Schlüsselspieler

Auch deshalb geriet die Qualifikation zur EM 2017 zu einer Zitterpartie. Erst am letzten Spieltag sicherte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes mit einem Sieg in den Niederlanden das Ticket zur Europameisterschaft im kommenden Jahr. "Es wäre eine Riesenkatastrophe gewesen, wenn wir uns nicht für die EM qualifiziert hätten", brachte es NBA-Profi Paul Zipser auf den Punkt. Anstatt sich beim Turnier in der Türkei, Israel, Finnland und Rumänien mit den Besten des Kontinents zu messen, hätte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes im kommenden Sommer in einer Vor-Qualifikation gegen Basketball-Entwicklungsländer wie Luxemburg oder Kosovo um die Teilnahme an der folgenden WM-Ausscheidungsrunde spielen müssen.

"Nach dem verlorenen Spiel in Dänemark hat es klick gemacht", meinte Zipser, der in einer der wichtigsten Wochen für den deutschen Basketball seit Jahren Verantwortung übernahm. "Jeder im Team wusste danach, dass es so nicht weitergehen kann." Der NBA-Rookie von den Chicago Bulls kam im eher einer Schulturnhalle ähnelndem Vijf Meihal auf 13 Punkte, zudem trafen Daniel Theis (14), Maodo Lo (11) und der wie schon beim Sieg gegen Österreich als bester Werfer glänzende Johannes Voigtmann (15) zweistellig. "Es ist eine Riesenlast von unseren Schultern gefallen", gab Voigtmann zu.

DBB reagiert harsch auf Kritik aus Vereinen

Nach der peinlichen Niederlage in Dänemark hatte es zudem heftige Schelte von den Clubs gegeben, am Freitag hatte dann Bambergs Aufsichtsratschef Michael Stoschek das Umfeld des Nationalteams angegriffen. Wegen mangelnder Professionalität in der medizinischen Betreuung würden die Spieler in "unakzeptablen Verfassungen" zu den Clubs zurückkommen, hatte der Mäzen gesagt. Ein Wandel sei wohl nur bei einem Scheitern möglich.

Aussagen, die bei den Verbandsverantwortlichen gar nicht gut ankamen. "Dass der Boss eines Bundesligaclubs der Nationalmannschaft das Scheitern in einer Qualifikation wünscht, habe ich in 25 Jahren noch nie erlebt", sagte DBB-Generalsekretär Wolfgang Brenscheidt. "Das ist eine Frechheit." Auch DBB-Präsident Ingo Weiss zeigte sich über die Aussagen, vor allem aber über den Zeitpunkt am Tag vor der wichtigen Partie in den Niederlanden erbost. Die Kritik sei "absolut fruchtlos", sagte Weiss. Gleichwohl kündigte er eine "genaue und schonungslose" Analyse des Sommers und vor allem der Frage, warum so viele Spieler abgesagt hätten, an.

Fleming bringt Sanktionen ins Spiel

Die aktuelle Generation an Spielern habe sehr von der positiven Entwicklung des Basketballs in Deutschland profitiert, sagte Fleming. "Dann haben sie jetzt auch die Verantwortung, etwas zurückzugeben." In den Statuten des Weltverbandes FIBA sei ganz klar geregelt, dass ein Spieler der Einladung zum Nationalteam folgen müsse. Ansonsten sind Sanktionen möglich. "Bislang dachten wir nicht, dass so etwas notwendig ist", sagte Fleming. "Es muss eine Ehre sein, das Trikot seines Landes tragen zu dürfen."

red/sid/dpa | Stand: 19.09.2016, 13:00