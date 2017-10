Die Franken, die vor dem fünften Spieltag die Tabelle anführten, unterlagen am Sonntag (15.10.2017) überraschend mit 75:88 (29:45) gegen Science City Jena. Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an und feierten ihren zweiten Saisonerfolg.

Bester Werfer und damit Sieggarant für Jena war der Litauer Martynas Mazeika mit 20 Punkten. "Wir haben das hier auf die leichte Schulter genommen. So dürfen wir nicht zuhause auftreten", sagte Bayreuths Bastian Doreth.

Bonn verliert deutlich

Auch die Telekom Baskets Bonn mussten die erste Niederlage hinnehmen. Bei Alba Berlin verlor Bonn deutlich mit 69:90. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma, Dennis Clifford und Spencer Butterfield mit je 14 Punkten. Bei Bonn überragte Ron Curry mit 22 Zählern.

Ulm darf endlich jubeln

Nach einem völlig verpatzten Saisonstart gelang ratiopharm Ulm indes in der fünften Partie der lang ersehnte erste Sieg. Der Vizemeister von 2016 setzte sich mit 89:65 (46:38) gegen die BG Göttingen durch und zeigte nach mäßiger Anfangsphase eine souveräne Vorstellung. Trey Lewis gelangen vor 6.200 Zuschauern 19 Zähler für die Ulmer. In der vergangenen Saison hatte Ulm mit 27 Siegen in Serie noch für einen Startrekord gesorgt.