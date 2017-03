Am vergangenen Spieltag war die Superserie ernsthaft in Gefahr. Im Heimspiel gegen Alba Berlin lag Ulm lange Zeit hinten und konnte erst in der Schlussphase doch den 26. Sieg im 26. BBL -Spiel einfahren. Trainer Thorsten Leibenath sprach hinterher von einem "Kraftakt". Der könnte auch am Sonntag (26.03.2017) wieder nötig werden.

Dann geht es in den Ulmer "Top-Spielwochen" mit den aufeinander folgenden Partien gegen Berlin, Bamberg und München bei Serien- und Rekordmeister Baskets Bamberg weiter. Ulms großer Vorteil in dem Duell: Der Tabellenführer kann sich kräftezehrende Spiele noch leisten.

Bamberger Tank fast auf Reserve

Während das Leibenath-Team nur noch die Bundesliga im Kalender hat, hat Bamberg auch noch die aufgeblähte Euroleague in den Knochen. Ulm hat vor dem Spitzenspiel eine Woche Pause. Für die Baskets ging es nach der Bundesliga-Partie in München auf europäischem Parkett gegen Laboral Vitoria (71:96) und in Mailand (84:76) unter der Woche gleich noch zwei Mal ran.

Im Saisonendspurt nähert sich der Krafttank der Baskets dem Reservebereich. Deutlich wurde das zuletzt beim 59:67 in München, wo es den Bayern mit aufwändiger und energischer Defensivarbeit gelang, die eigentlich sehr sicheren Bamberger Schützen auf eine Trefferquote von unterirdischen 36,5 Prozent zu drücken.

Augenmerk auf die Defensive

Darauf zielt auch Ulms Trainer Leibenath ab, wenn er sagt: "Es muss uns gelingen, die Effizienz der Bamberger zu stören." Wie gemacht für so eine Spielweise ist Ulms Karsten Tadda. Der 28 Jahre alte Defensivspezialist hetzt gerne die Topscorer des Gegners kreuz und quer über das Spielfeld und nimmt sie damit aus Partie.

Vor dem Wiedersehen mit seinen langjährigen Mitspielern in Bamberg ist Tadda besonders motiviert: "Natürlich ist es für mich etwas Besonderes, zurück in die Heimat zu kommen und die ganzen Fans wiederzusehen. Nichtsdestotrotz will ich als Sieger vom Platz gehen." Mit einem Erfolg in der "Frankenhölle" würden die Ulmer tatsächlich gleich in mehrerlei Hinsicht dicke Ausrufezeichen setzen.

Platz eins in der Hauptrunde und damit das Heimrecht in entscheidenden Playoff-Spielen wäre dem Spitzenreiter wohl kaum noch zu nehmen. Ein Auswärtserfolg bei den seit Juni 2015 in nationalen Spielen zu Hause ungeschlagenen Bambergern würde zudem dem Selbstvertrauen der Ulmer für ein mögliches Playoff-Wiedersehen mit den Franken noch einmal einen Schub geben.

Lob und Respekt auf beiden Seiten

Das weiß auch Bambergs Trainer Andrea Trincheri und schärft deshalb vor dem Duell Zwei gegen Eins die Sinne seiner Spieler: "Ulm hat eine gute Mannschaft, einen guten Trainer. Sie stehen zurecht auf Tabellenplatz eins." Sein Gegenüber hat natürlich nicht viel weniger Respekt. "Für einen Erfolg müssen wir in allen Bereichen eine sehr gute Leistung abrufen", sagt Ulm-Coach Leibenath.

Für die körperlich beanspruchten Bamberger, die durch Euroleague und BBL -Pokal schon 29 Spiele mehr in den Knochen als der Gegner am Sonntag haben, gilt das allerdings genauso. Und das macht das Spitzenspiel zu einer wirklich spannenden Angelegenheit.

Thema in: B5 Aktuell Sport, Bayerischer Rundfunk, Sonntag, 26.3., 22.15 Uhr/Sport aktuell, Deutschlandfunk, Sonntag, 26.3., 22.50 Uhr.

Stand: 25.03.2017, 09:47