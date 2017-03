Bayern besiegen Bamberg

Die Münchener haben damit dem deutschen Meister in der Bundesliga nach zehn Partien erstmals wieder eine Niederlage zugefügt. Unter den Augen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß setzte sich der FCB in einer extrem zerfahrenen und von teils ganz schwachen Wurfquoten geprägten Partie am Sonntagabend mit 67:59 (27:28) durch.

Unterirdische Bamberger Quote

Bester Werfer der Gastgeber war Nick Johnson mit zwölf Zählern. Bei den Franken, die im Kampf um Tabellenplatz eins gegen Spitzenreiter ratiopharm Ulm einen herben Rückschlag kassierten, konnte Nikos Zisis mit 13 Punkten die zweite Saisonniederlage nicht verhindern. Nur 13 (!) Prozent betrug die Trefferquote des Titelverteidigers in der ersten Hälfte. Im dritten Viertel verloren die Gäste dann endgültig den Faden, erzielten ganze neun Punkte und ließen die Bayern davonziehen.

Im Klassement bleibt Bayern mit 42:6 Punkten Dritter hinter Bamberg (46:4).

dpa/red/sid | Stand: 19.03.2017, 22:17