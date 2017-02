BBL-Pokal - Berliner Krise zur Unzeit

Alba Berlin scheint das Siegen verlernt zu haben. Und das zur Unzeit. "Für uns ist es sicherlich nicht der beste Moment" , sagt Geschäftsführer Marco Baldi vor dem Top Four in eigener Halle am Wochenende (18./19.02.17). Fünf Spiele in Serie hat der frühere Serienmeister verloren. Wenn es am Wochenende um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) geht, sind die Berliner deshalb nicht favorisiert. "Wir werden versuchen, das Unmögliche möglich zu machen" , sagt Baldi.

Berlin ist der Pokalschreck

Es wäre ja nicht das erste Mal. Alba hat den Wettbewerb in den vergangenen vier Jahren dreimal gewonnen und war dabei stets der Außenseiter. Eine bemerkenswerte Bilanz. So ist Berlin für die Spitzenteams ein regelrechter Pokalschreck.

Doch die jüngsten Vorstellungen gaben wenig Anlass zur Euphorie. Bei der Generalprobe gegen Aufsteiger Jena blamierte sich der Gastgeber am Mittwoch (15.02.17) beim 73:74. Gegen Halbfinal-Gegner Bayern München hatte es für Berlin in der Liga beim 56:80 zuletzt eine Lehrstunde gegeben.

"Eine Riesenchance"

Dennoch: Die Hoffnung auf einen erneuten Coup ist da. "Das ist eine Riesenchance für uns" , sagt Dragan Milosavljevic, der Berlin vor einem Jahr im Pokalfinale gegen die Bayern zum Sieg geworfen hatte – und das in München. Alles sei möglich.

Dafür müssen die Berliner, die unter ihrem neuen Trainer Ahmet Caki schon schwach in die Saison gestartet waren, jedoch ganz anders auftreten als in den vergangenen Wochen. Zwei Niederlagen gab es im EuroCup, drei in der Liga.

Bamberg und München die Favoriten

Das Top Four ist die perfekte Möglichkeit, um wieder aufzustehen. Der Pokal ist nach wie vor der schnellste Weg ins Glück. Alba reichen für den Titel zwei Siege, die Qualifikation durfte der Gastgeber auslassen - einfacher geht es nicht. Neunmal hat der Klub den Wettbewerb bereits gewonnen und damit deutlich häufiger als die Konkurrenten Bamberg (4), Bayern München (1) und Ludwigsburg (0).

Rein qualitativ haben aber vor allem Meister Bamberg und Halbfinalgegner München bessere Karten. "Bayern ist für mich der Favorit auf den Titel" , meint Baldi. Und die derzeit glänzend aufgelegten Süddeutschen wittern ihre Chance. "Wir spielen momentan guten Basketball. Ich bin sehr zufrieden, wie wir uns präsentieren, auch auswärts" , so Sportdirektor Marko Pesic.

Im zweiten Halbfinale spielt Bamberg gegen Ludwigsburg. Das BBL-Duell gewann der Meister jüngst mit 84:75, Trainer Andrea Trinchieri konnte es sich sogar leisten, einige Spieler zu schonen. "Wir haben nicht geglänzt, aber bei so vielen Saisonspielen ist es wichtiger, Konstanz zu zeigen und das haben wir getan" , sagte der Italiener. Das Finale findet am Sonntag statt.

vdv/sid/dpa | Stand: 17.02.2017, 08:30