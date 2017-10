Der Meister atmet auf. Brose Bamberg hat vier Tage nach der überraschenden Auftaktniederlage am zweiten Spieltag den ersten Saisonsieg in der Basketball Bundesliga gefeiert. Die Mannschaft um Nationalspieler Maodo Lo setzte sich am zweiten Spieltag vor heimischer Kulisse knapp mit 87:84 (44:37) gegen die Giessen 46ers durch.



Dabei hätte die Partie auch anders ausgehen können. Drei Minuten vor dem Ende führte Gießen noch mit 75:74, am Ende machte vor allem die individuelle Klasse der Bamberger den Unterschied. "Wir sind noch dabei uns zu finden. Es wird noch länger dauern, aber mit der Zeit wird es funktionieren", sagte Bambergs Nationalspieler Maodo Lo, der mit 14 Punkten Top-Scorer im Team von Trainer Andrea Trinchieri.

Perfekter Start für Frankfurt

Die Frankfurt Skyliners feierten nach dem 88:80 (52:45) gegen die BG Göttingen den perfekten Saisonstart. Im zweiten Spiel holten sich die Skyliners, bei denen der kanadische Neuzugang Philip Scrubb mit 25 Punkten bester Werfer war, den zweiten Sieg. Verpatzt hat den Auftakt dagegen der Gegner aus Göttingen - zweite Niederlage im zweiten Spiel.

red/sid/dpa | Stand: 03.10.2017, 17:40