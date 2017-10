Damit brachten die Bayreuther den Norddeutschen deren erste Saisonniederlage bei. Beste Werfer auf Seiten von Bayreuth waren Marei (21), Robinson und York (beide 16 Punkte), für Oldenburg holten De Zeeuw und Paulding jeweils 19 Punkte.

Alba feiert klaren Erfolg

Alba Berlin feierte ebenfalls einen Auswärtssieg. Beim hohen 88:69 hatte die noch punktlose BG Göttingen keine Chance. Treffsicherster Berliner war Butterfield mit 20 Punkten. Bei den Göttingern punktete Stockton am häufigsten (19).

Beide Teams gingen kompromisslos zu Werke. Und so gab es auf beiden Seiten zunächst viele Ballverluste und Fehlwürfe. Ein 8:0-Lauf Ende des zweiten Viertels brachte Alba dann aber die Führung, die sie bis zu Halbzeit behaupten konnten. Nach dem Wiederanwurf machte Alba so weiter und setzte sich auf 56:36 zum ersten Mal deutlicher ab. Im letzten Viertel verringerte Göttingen den Rückstand von 25 auf zehn Zähler, doch rund zweieinhalb Minuten vor Ende sorgte Peyton Siva mit sechs Punkten am Stück für die Entscheidung.