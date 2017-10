Der Hauptstadtclub gewann am Sonntag beim Aufsteiger mit 89:80 (71:71,37:32) nach Verlängerung. Bester Werfer der Berliner war Aufbauspieler Peyton Siva mit 19 Punkten. Topscorer bei den Gastgebern Marcus Hatten mit 15 Zählern. "Das war ein hartes Spiel. Der MBC hat mit viel Energie gespielt und war gut vorbereitet. Doch wir haben am Ende dagegengehalten. Es ist wichtig, diese engen Spiele zu gewinnen", sagte Siva nach dem Spiel bei Telekom Sport.

MBC mit starkem dritten Durchgang

Nur 44 Stunden nach dem 99:63-Heimsieg gegen die Walter Tigers Tübingen startete ALBA schwach. Vor allem defensiv fehlte die Intensität. Der MBC kam zu einfachen Körben und führte schnell 7:0. Erst kurz vor Ende des ersten Viertels lag ALBA erstmals vorn. Die Partie blieb kampfbetont. Die Berliner verspielten im dritten Durchgang eine Elf-Punkte-Führung. Der MBC ließ ALBA mit wechselnden Verteidigungsvarianten nie in den Rhythmus kommen. Erst in der Verlängerung machten die Gäste den Sieg klar und überzeugten. Marius Grigonis und Spencer Butterfield trafen in dieser Phase wichtige Dreipunktwürfe.

Fehlstart für Ulm perfekt

Nach dem Startrekord in der vergangenen Saison verlor Ulm in diesem Jahr auch sein drittes Spiel in der Liga. Dem Chefcoach der Ulmer, in der vergangenen Saison Hauptrundensieger, gefiel beim 74:84 (41:41) gegen medi Bayreuth zumindest die kämpferische Leistung. "Das ist das Minimum, um in dieser Liga mitspielen zu können", sagte Leibenath, "das haben wir in den ersten beiden Spielen nicht gehabt." Aber es reichte am Ende wieder nicht, wie schon gegen Alba Berlin und die Telekom Baskets Bonn.