Viel Zeit hat Dirk Bauermann nicht gebraucht, um einen neuen Spieler zu verpflichten. Gerade einmal fünf Tage nach seiner Vertragsunterzeichnung bei den s'oliver Baskets in Würzburg vermeldete der Klub den sofortigen Zugang von Guard Elijah Johnson, der den Klub bis Saisonende verstärken wird. "Die Verteidigung zu stärken ist recht schnell zu machen" , hatte Bauermann bei seiner Vorstellung in Würzburg gesagt, "die Offensive zu verbessern ist weitaus schwieriger und langwieriger" , hatte er prognostiziert. Johnson soll bei diesem Unterfangen helfen, schon am kommenden Sonntag (08.01.17) wird der neue Angriffs-Spezialist aus Zagreb in Würzburg erwartet.

Zwei Tage vorher, am heutigen Freitagabend, tritt Bauermann mit seinem neuen Klub zur Premiere in Göttingen an. Ein Sieg ist quasi schon Pflicht, denn mit gerade einmal zehn Pluspunkten nach 16 Spieltagen rangieren die Würzburger in der Tabelle auf einem enttäuschenden 14. Platz. Göttigen hat zwei Zähler mehr und ist einer der Klubs, den die Würzburger in den kommenden Wochen überholen müssen, um den angestrebten Platz in den Play-Offs am Ende der Punkterunde doch noch zu erreichen.

"Bin ein Kind der Liga"

Dirk Bauermann ist in diesen Plänen die zentrale Figur - eine Rolle, die der 59-Jährige nur allzugern annimmt. "Ich bin ein Kind dieser Liga, ich habe mehr als 20 Jahre in dieser Liga gearbeitet" , sagt er. "Natürlich freue ich mich jetzt sehr, wieder hier zu sein und hoffentlich erneut etwas von Substanz aufzubauen."

Bauermann ist ein Basketball-"Getriebener". Ein Fachmann, nebenbei Medienprofi. Und einer, der gern tagtäglich im Basketball-Geschäft kräftig mitmischt. Das konnte er zuletzt als Auswahltrainer des Iran ebenso wenig wie früher als Bundestrainer. Ein Amt, das er zwischen 2003 und 2011 bekleidete, meistens allerdings nur nebenberuflich. Sein hauptsächliches Engagement lag seinerzeit in der Klubarbeit, in der er erfolgreich war wie kein anderer. Bauermann hat - mit Ausnahme Alba Berlins - bei allen großen deutschen Vereinen gearbeitet. Er ist neun Mal Deutscher Meister geworden. Mit der Nationalmannschaft erreichte er 2005 das Endspiel der Europameisterschaft.

Große Ziele in Würzburg

Nun also Würzburg. Ein Klub, der gerade sportlich eher kriselt, im Grunde aber große Ziele verfolgt. Ein zahlungskräftiger Hauptsponsor ist an Bord, derzeit spricht man über den Neubau einer passenden Halle. Es soll voran gehen - Bauermann dürfte sich in diesem Umfeld pudelwohl fühlen. Er kam für den zuletzt erfolglosen Doug Spradley und erhielt einen Vertrag bis 2020. "Obwohl mir die Arbeit im Iran großen Spaß gemacht hat, finde ich, dass Würzburg ein sehr interessanter Standort mit großem Potenzial und eine gute Gelegenheit, nach Deutschland zurückzukehren ist" , sagt Bauermann.

Wie er Basketball spielen lassen wird, ist bei Bauermann nie ein Geheimnis. In Bamberg baute er mit Spielern wie Uvis Helmanis, Chris Ensminger und Mike Nahar eine harte Defense auf, die unter der Hand von der Konkurrenz auch gern als "Bamberger Schlägertruppe" genannt wurde. Engagierte Defensive wird zweifelsohne ganz oben auf der Würzburger "ToDo-Liste" stehen. Zudem hat Bauermann bei seinen Klubs stets auf eine gute Struktur gebaut, was mitunter auf Kosten der Flexibilität ging. Da braucht's dann das richtige Spielermaterial, um Erfolg zu haben. Die rasche Verpflichtung von Johnson ist ein Fingerzeig, dass Bauermann auch hier klare Vorstellungen über rasch zu verändernde Details mitgebracht hat.

"Alle Kräfte bündeln"