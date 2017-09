Bonns Basketballer mit einem Bein in der Champions League

Die Telekom Baskets Bonn haben allerbeste Chancen, in der kommenden Saison in der Basketball-Champions-League zu spielen. Die Bonner gewannen das Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde am Freitagabend (29.09.2017) beim finnischen Meister Kataja Basket klar mit 90:70 und erspielten sich damit ein mehr als komfortables Polster für das Rückspiel am kommenden Montag in eigener Halle.

Gamble und Polas Bartolo überragend bei Bonn

Julian Gamble (15 Punkte) und Yorman Polas Bartolo (14 Punkte, 12 Rebounds) waren die überragenden Akteure bei den Bonnern, die von Beginn an dominierten und die Partie schon zur Halbzeit bei einer 50:27-Führung praktisch entschieden hatten.

Für die Bonner war es zugleich das erste Pflichtspiel der neuen Saison, vor dem Auftakt in der Liga am kommenden Mittwoch gegen Ulm. Nach der Setzliste des Europa-Verbands Fiba mussten die Bonner erst in der dritten und letzten Qualifikationsrunde zur Champions League einsteigen, der Gegner aus Finnland dagegen hatte bereits in der zweiten Runde antreten müssen.

Abenteuerliche Reise nach Finnland

Dem Spiel vorausgegangen war eine abenteuerliche Reise der Bonner nach Finnland. Bereits am Mittwochabend war das Team nach Helsinki geflogen, die Weiterreise ins ostfinnische Jeonsuu war für Donnerstag geplant. Dabei war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, ob Bonn tatsächlich gegen Kataja antreten musste.

Schuld ist der eng getaktete Terminplan im Basketball-Europapokal. Noch während die Bonner im Flieger saßen, lief die Partie aus der vorangegangene Qualifikationsrunde zwischen Kataja und Badalona, das die Finnen nach einem Vorsprung aus dem Hinspiel am Ende knapp für sich entschieden. Anderenfalls hätten die Bonner gleich das nächste Flugzeug zurück nehmen müssen. Flüge ins spanische Badalona hatte der Klub bereits vorsorglich geblockt.

Die Champions League ist nach der Euroleague und dem Eurocup der drittwichtigste Wettbewerb im europäischen Klub-Basketball. In der Vorsaison waren die Bonner im Europe Cup, dem vierten europäischen Wettbewerb, im Halbfinale gescheitert. Auf dem Weg dorthin hatte Bonn auch Kataja ausgeschaltet.

Stand: 29.09.2017, 20:00