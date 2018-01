Drei Spiele in nur fünf Tagen und jedes von entscheidender Bedeutung. Die Baskets Bonn können es im neuen Jahr wahrlich nicht ruhig angehen lassen. Dass sie dies aber auch gar nicht nötig haben, stellten die Bonner am Sonntag (07.01.2018) unter Beweis. Zum Jahresauftakt feierten sie in der Bundesliga beim Tabellennachbarn Frankfurt Skyliners einen umkämpften 81:76-Erfolg. An diese Leistung will das Team von Trainer Predrag Krunic am Dienstag (09.01.2018) - also in der Halbzeit der Spiele-Serie - in der Champions League anknüpfen.

Im Hinspiel unterlagen die Bonner knapp

Mit einem Sieg beim tschechischen Meister CEZ Nymburk würden die Rheinländer ihre Chance auf den Playoff-Einzug wahren. Die Baskets liegen in der Gruppe D fünf Spieltage vor dem Ende der Vorrunde zwar mit drei Siegen nur auf dem vorletzten Platz, aber die drei vor ihnen rangierenden Teams haben jeweils nur einen Sieg mehr auf dem Konto. Das Hinspiel konnten die Tschechen, die schon sechs Erfolge auf dem Konto haben, mit 89:87 für sich entscheiden.

Am Donnerstag geht es um das Final-Four-Ticket

Sollten die Bonner diese Hürde nehmen, wartet am Donnerstag das nächste Highlight auf die Mannschaft um die Topscorer Josh Mayo und Julian Gamble. Ein Sieg in der letzten Partie der Hinrunde gegen Bremerhaven wäre für sie gleichzeitig das Ticket für die Pokal-Qualifikation, in der Bayreuth wartet. Die Qualifikation wird am übernächsten Wochenende ausgetragen, und der Sieger fährt zum Final Four nach Neu-Ulm (17./18. Februar), wo der BBL -Pokal ausgespielt wird.

Stand: 08.01.2018, 21:02