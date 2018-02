Es geht um den ersten Titel der Saison: Vier Basketball-Bundesligisten kämpfen beim Top-Four-Turnier um den deutschen Pokal in Neu-Ulm um den Cup. Im ersten Halbfinale muss Bayern München am Samstag (17.02.18) gegen den Gastgeber ran, danach trifft Bayreuth auf Berlin.

Die beiden Halbfinal-Verlierer treten im "kleinen Finale" am Sonntag gegeneinander an, die Sieger bestreiten das Endspiel. Da der Vorjahressieger Bamberg nicht dabei ist, wird es in jedem Fall einen neuen Titelträger geben.

Die Bamberger mussten sich im Viertelfinale den Bayern geschlagen geben. Bayreuth setzte sich in Frankfurt durch, Berlin schaltete Ludwigsburg aus, und Ulm war als Gastgeber ohnehin gesetzt. Maßgeblich für das Teilnehmerfeld war die Bundesliga-Tabelle nach der Hinrunde, wobei die Ulmer Partien herausgerechnet wurden.

Bayern der große Favorit

Topfavorit auf den Titel sind die Bayern aus München. Das Team von Trainer Aleksandar Djordjevic ist seit Monaten in Topform und hat in der Bundesliga erst eine Niederlage einstecken mussten. Mitte Oktober verloren die Bayern gegen Würzburg. Den Pokal gewann München bisher nur einmal - und zwar 1968. Der Branchenprimus könnte also genau 50 Jahre später erneut triumphieren.

Die Münchner haben die undankbare Aufgabe, gegen den Gastgeber ran zu müssen. Die Arena in Neu-Ulm gilt als heißes Pflaster. 6.200 Fans werden da sein, und die meisten werden die Ulmer anfeuern. Beim Bundesligaspiel Ende Dezember ließen sich die Bayern davon allerdings auch nicht beeindrucken und gewannen das Auswärtsspiel in der Donaustadt deutlich mit 89:75.

Ulm hofft auf den Heimvorteil

Dennoch setzt Ulm auf den Heimvorteil. Schon 2014 hätte es fast geklappt mit dem Pokalsieg. Damals scheiterten die Ulmer im Heim-Finale aber an Berlin. Vier Jahre später soll es nun endlich klappen mit dem Pokalsieg.

In der Liga liegen die Ulmer derzeit allerdings nur auf Platz sieben und müssen wohl noch hart um ihren Platz in den Play-offs kämpfen. In der vergangenen Saison waren sie noch als Hauptrunden-Sieger ins Viertelfinale eingezogen. Doch die um Kapitän Per Günther herum neu formierte Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath startete schwach in die Saison.

Kurz vor dem Pokal-Wochenende und damit komplett zur Unzeit stecken die Ulmer zudem in einer Mini-Krise. Gegen Gießen und Frankfurt gingen zuletzt zwei Heimspiele in Serie verloren.

Berlin will den zehnten Titel

Härtester Konkurrent für die Bayern sind die Albatrosse aus Berlin. Die Hauptstädter haben mit Bayreuth im Halbfinale den vermeintlich leichtesten Gegner erwischt. Und das Team des spanischen Trainers Aito Garcia Reneses ist ganz besonders motiviert. Berlin gewann den Pokal bisher neun Mal und könnte mit einem neuerlichen Erfolg zu Rekord-Pokalsieger Leverkusen aufschließen.

Nach Ulm fährt Berlin zudem mit guten Erinnerungen. 2014 gewann der Klub nach einem Finalsieg gegen den Gastgeber am Ende den Cup.

Bayreuth mehr als ein Außenseiter

Für Bayreuth ist allein die Teilnahme am Top-Four-Turnier schon einen Riesenerfolg. Unterschätzen sollten die anderen den vermeintlichen Außenseiter aber nicht. Denn das Team von Raoul Korner spielt bisher eine tolle Saison und hat als Bundesliga-Vierter beste Chancen, in die Play-offs einzuziehen.

Unter dem österreichischen Coach hat Bayreuth zuletzt einen Riesen-Schritt nach vorne gemacht. Die Play-off-Teilnahme im vergangenen Jahr war die erste seit 21 Jahren. Für Bayreuth spricht, dass die Mannschaft völlig frei und unbefangen aufspielen kann. Und auch vor Berlin muss das Team nicht allzu viel Respekt haben, denn in der Liga gab es zuletzt einen 83:76-Sieg gegen die Albatrosse. Der 1999 neugegründete Klub brennt zudem darauf, in die Fußstapfen von Steiner Bayreuth zu treten, das 1988 und 1989 deutscher Pokalsieger wurde.

Thema in: Sportschau, das Erste, Sonntag, 18.02., ab 18 Uhr

red/vdv | Stand: 15.02.2018, 10:58