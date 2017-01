Die Hawks gewannen am Sonntag (29.01.2017/Ortszeit) mit 142:139 gegen die New York Knicks. Schröder erzielte 23 Punkte und gab 15 Assists, er punktete mehrfach in den entscheidenden Phasen der Partie. Allerdings hatte Schröder nicht immer Erfolg mit seinen Freiwürfen: Nachdem er in der vierten Verlängerung zehn Sekunden vor dem Ende nur einen von zwei Freiwürfen verwandelte, besaßen die Knicks noch die Chance zum erneuten Ausgleich, nutzten sie aber nicht.

Erst das elfte Spiel mit vier Verlängerungen

Bester Werfer beim 28. Saisonsieg von Atlanta war Paul Millsap mit 37 Punkten, Kent Bazemore steuerte 24 Zähler bei. Den Gästen reichten am Ende auch 45 Punkte ihres Superstars Carmelo Anthony nicht zum 22. Saisonerfolg.

Das Spiel in Atlanta war erst das elfte in der NBA-Historie mit vier Verlängerungen. Für die Knicks war es das erste Spiel mit vierfacher Verlängerung seit 66 Jahren, die Hawks-Fans hatten derartiges zuletzt im März 2012 gegen die Utah Jazz erlebt.

Dallas siegt nach langer Zeit wieder bei den Spurs

Dirk Nowitzki gewann mit den Dallas Mavericks erstmals seit mehr als sechs Jahren wieder bei den San Antonio Spurs. Das 105:101 im Spiel der beiden texanischen Mannschaften war für die Mavericks der erste Sieg nach zuletzt zwölf Niederlagen in Folge gegen die Spurs.