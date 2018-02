Theis siegt mit Boston

Die Boston Celtics bleiben hingegen das beste Team der Eastern Conference. Mit dem souveränen 103:73 gegen die New York Knicks holte Boston den zweiten Sieg in Serie. Daniel Theis kam in 18 Minuten Einsatzzeit auf acht Punkte und sechs Rebounds.

Bulls verlieren weiter

Für die Chicago Bulls, bei denen Paul Zipser in die Startformation zurückkehrte, setzte es mit einem 108:124 bei den Portland Trail Blazers bereits die fünfte Niederlage in Folge. Zipser kam in 20 Minuten Spielzeit auf neun Zähler sowie zwei Assists. Zuletzt hatte es für den Nationalspieler bei den Bulls nur zu Kurzeinsätzen gereicht.

