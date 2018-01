NBA - James Harden stellt Bestmarke auf

Beim 114:107 (54:55)-Heimerfolg der Rockets gegen die Magic am Dienstag (30.01.18) erzielte Harden 60 Punkte, verteilte elf Assists und holte zehn Rebounds. Es war das erste Triple-Double in der Geschichte der NBA, bei dem ein Spieler 60 Punkte erzielten konnte.

Vereinsrekord auch für Houston

Die bisherige Rockets-Bestmarke hatte Calvin Murphy 1978 mit 57 Punkten aufgestellt. Der 69-Jährige verfolgte in der Halle, wie sie fiel. "Glückwunsch zum Rekord, James Harden. 40 Jahre die Bestmarke zu haben, war eine Ehre" , schrieb Murphy bei Twitter.

Für Harden bedeuten die 60 Punkte zudem eine neue persönliche Bestleistung, für Houston ist dieser Wert ebenfalls neuer Vereinsrekord. Mit 36 Siegen und 13 Niederlagen belegt Houston aktuell den zweiten Platz in der Western Conference.

Kevin Love fehlt Cleveland verletzt

Vizemeister Cleveland Cavaliers musste hingegen gleich zwei Verluste hinnehmen. Zum einen verlor das Team um LeBron James mit 114:125 (63:59) bei den Detroit Pistons, zum anderen verletzte sich Leistungsträger Kevin Love schwer. Der 29-Jährige brach sich die linke Hand und wird Medienberichten zufolge für mindestens sechs Wochen ausfallen.

Damit wird er voraussichtlich nur noch wenige Spiele in der Hauptrunde absolvieren können. Die Play-offs beginnen Mitte April. "Er ist eine ganze Weile weg - vielleicht zwei Monate. Das ist hart" , sagte Cavs-Superstar LeBron James.

Warriors verlieren gegen Utah

Titelverteidiger Golden State Warriors musste sich den Utah Jazz mit 99:129 (56:69) geschlagen geben. Ricky Rubio führte die Jazz mit 23 Punkten und elf Assists zum Heimsieg gegen die Warriors.

Topscorer der Partie war Golden States Klay Thompson mit 27 Zählern. Trotz der Niederlage bleiben die Kalifornier mit 40 Siegen und elf Niederlagen weiterhin das beste Team der gesamten Liga.

Griffin von den Clippers nach Detroit

Blake Griffin spielt künftig für die Detroit Pistons. Die Los Angeles Clippers und die Pistons einigten sich auf einen Transfer des 28-Jährigen. Im Gegenzug erhalten die Clippers Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic sowie zwei Draft-Picks von den Pistons. Neben Griffin geben die Kalifornier auch Brice Johnson und Willie Reed an den Liga-Konkurrenten ab. Das bestätigten die Klubs am Dienstag.

Griffin, der von den Clippers im NBA-Draft 2009 an erster Stelle gezogen wurde, kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 22,6 Punkte, 7,9 Rebounds und 5,4 Assists pro Spiel. Griffin unterschrieb im vergangenen Sommer einen neuen mit 171 Millionen Dollar dotierten Fünfjahresvertrag in Los Angeles. Die Clippers liegen mit einer Bilanz von 25 Siegen und 24 Niederlagen aktuell auf dem neunten Platz in der Western Conference. Die Pistons belegen mit 22 Siegen und 26 Niederlagen den neunten Platz im Osten.

