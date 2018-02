Bei den Sacramento Kings gewannen die Mavs mit 106:99 und gaben damit den letzten Tabellenplatz in der Western Conference an den unterlegenen Gegner ab. Nowitzki kam auf 15 Punkte und sieben Rebounds, der ehemalige Münchner Maxi Kleber brachte es in seinen 64 Sekunden Einsatzzeit gerade mal auf einen Rebound.

Eine Niederlage kassierten dagegen die Chicago Bulls mit Nationalspieler Paul Zipser. Beim 103:113 bei den Los Angeles Clippers stand Zipser 26:14 Minuten auf dem Parkett, seine Ausbeute waren 16 Punkte und fünf Rebounds.

Debakel für Cleveland

Ein Debakel erlebten die Cleveland Cavaliers, die in der heimischen Arena den Houston Rockets mit 88:120 unterlagen. Der NBA-Champion von 2016, bei dem Superstar LeBron James das letzte Viertel auf der Bank verbrachte, war Houston in allen Belangen unterlegen und hatte nie eine Chance, das Spiel zu gestalten.

Dennoch behaupteten die Cavaliers in der Tabelle der Eastern Conference ihren dritten Platz hinter den Boston Celtics mit dem deutschen Nationalspieler Daniel Theis und den Toronto Raptors. Im Westen führt der amtierende Champion Golden State Warriors vor den Houston Rockets und den San Antonio Spurs.

sid/dpa | Stand: 04.02.2018, 09:33