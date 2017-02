Der Meister von 2011 landete beim 108:104 bei den Portland Trail Blazers einen Big Point gegen einen direkten Konkurrenten um den Einzug in die Playoffs und feierte den vierten Sieg in Serie. Die Mavericks haben in der Western Conference weiter die beste Bilanz aus den zurückliegenden zwölf Partien (9:3) und weisen insgesamt 20 Siege bei 30 Niederlagen auf.

Nowitzki, der erneut als Center auflief, gelangen in 32 Minuten Einsatzzeit neun Punkte und fünf Rebounds. Erfolgreichster Werfer der Mavs, die zwischenzeitlich mit 24 Punkte vorne gelegen hatten, war Yogi Ferrell mit 32 Zählern.

Zipser verliert mit den Bulls

Ein Wechselbad der Gefühle erlebte auch Paul Zipser mit den Chicago Bulls. Der frühere Münchner holte mit seinem Team beim 117:121 nach Verlängerung bei den Houston Rockets einen 17-Punkte-Rückstand auf, brachte aber seinerseits eine Acht-Punkte-Führung zweieinhalb Minuten vor Schluss nicht über die Zeit. In der Overtime hatten die Gastgeber dann das bessere Ende für sich. Zipser gelangen in 29 Minuten Einsatzzeit elf Punkte und drei Rebounds. Mit einer Bilanz von 25 Siegen und 26 Niederlagen liegt der sechsmalige NBA -Champion als Siebter der Eastern Conference aber weiter knapp auf Playoff-Kurs.

sid | Stand: 04.02.2017, 10:49